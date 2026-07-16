Agente revela causa da morte do ator Sam Neill, de 'Jurassic park'

O ator Sam Neill, conhecido por filmes como "Jurassic park" e "O piano", morreu vítima de uma pneumonia, informou seu agente nessa quinta-feira (16/7) em uma mensagem direcionada aos fãs do artista.

Neill faleceu na segunda-feira, na Austrália, aos 78 anos, informou sua família em um comunicado. A nota explicava apenas que ele estava livre do câncer, sem revelar mais detalhes sobre a causa de sua morte.

"Conversei com a família dele e gostaria de esclarecer alguns detalhes para os seus fãs", disse Philip Grenz, representante do ator por muitos anos, em um comunicado à emissora pública Radio New Zealand.

"Sam faleceu de pneumonia. Antes de ficar doente, Sam lutou bravamente e venceu um linfoma graças a um novo tratamento chamado terapia CAR-T".

A família do ator organizará uma cerimônia privada na Nova Zelândia, disse o agente.

"Como Sam era um homem extremamente reservado, que detestava alvoroço, a família vai homenageá-lo com um memorial privado em sua fazenda na Nova Zelândia, em uma data que ainda será definida".

Grenz afirmou que Neill filmou quatro projetos durante o último ano, que serão lançados nos "próximos meses".

O ator, que interpretou o paleontólogo Alan Grant no sucesso de 1993 'Jurassic Park', dirigido por Steven Spielberg, revelou em suas memórias de 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin em estágio três. Mas no início do ano, ele afirmou que estava livre do câncer graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico.

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Nascido na Irlanda do Norte em 1947, o ator se mudou para a Nova Zelândia na infância.