Relembre cinco papéis marcantes de Sam Neill, além de 'Jurassic park'

O ator Sam Neill morreu nesta segunda-feira (13/7), aos 78 anos, no St Vincent’s Private Hospital em Sydney. A notícia surpreendeu o mundo do cinema, com a família confirmando a morte em um comunicado que a descreveu como "súbita e inesperada".

Embora imortalizado como o paleontólogo Alan Grant na franquia "Jurassic park", a carreira de Neill, nascido na Nova Zelândia, é um tesouro de atuações complexas que atravessam gêneros, do drama denso ao suspense arrepiante, passando por comédias aclamadas.

Causa da morte de Sam Neill

A família não divulgou a causa específica da morte, mas informou que não estava relacionada ao linfoma diagnosticado em 2022. O ator havia anunciado em abril que seu câncer estava em remissão após uma terapia genética. O comunicado oficial, divulgado por seus representantes, reforça o pedido de respeito à privacidade da família neste momento.

Filmes e séries de Sam Neill para além do óbvio

Para celebrar seu legado e conhecer outras facetas de seu talento, selecionamos cinco trabalhos essenciais que mostram por que ele foi muito mais do que o "homem dos dinossauros".

"O piano" (1993): Neste drama vencedor de três Oscars, dirigido por Jane Campion, Neill interpreta Alisdair Stewart, um rude colono neozelandês. Sua atuação contida e cheia de nuances como o marido da protagonista Ada McGrath (Holly Hunter) é fundamental para a tensão do filme. "Peaky blinders" (2013-2014): Neill viveu o implacável Inspetor Chester Campbell, o principal antagonista nas duas primeiras temporadas. Sua performance como um policial obcecado e corrupto de Belfast se tornou uma das mais memoráveis da aclamada série da BBC. "A incrível aventura de Rick Baker" (2016): Mostrando seu lado mais caloroso e cômico, Neill é o tio Hec, um homem ranzinza que se vê forçado a cuidar de um sobrinho rebelde. Dirigido por Taika Waititi, o filme é uma joia do cinema independente que conquistou público e crítica. "O enigma do horizonte" (1997): Neste clássico cult de ficção científica e terror, ele interpreta o Dr. William Weir, o atormentado designer de uma nave espacial que desapareceu. A descida de seu personagem à loucura é um dos pontos altos do longa de Paul W. S. Anderson. "Terror a bordo" (1989): Um suspense psicológico que ajudou a lançar sua carreira internacionalmente. Neill é John Ingram, oficial da marinha que, ao lado da esposa (Nicole Kidman), resgata um sobrevivente de um naufrágio, dando início a um jogo de gato e rato aterrorizante. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.