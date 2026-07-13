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CINEMA E TELEVISÃO

Relembre cinco papéis marcantes de Sam Neill, além de 'Jurassic park'

Ator neozelandês, intérprete do Dr. Alan Grant na franquia iniciada por Steven Spielberg, morreu de forma súbita nesta segunda-feira (13/7), aos 78 anos

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Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
13/07/2026 14:39

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Sam Neill com Inspetor Campbell na série "Peaky blinders" (2013-2017).
Sam Neill viveu o implacável Inspetor Chester Campbell na série "Peaky blinders", o principal antagonista nas duas primeiras temporadas. crédito: BBC/Divulgação

O ator Sam Neill morreu nesta segunda-feira (13/7), aos 78 anos, no St Vincent’s Private Hospital em Sydney. A notícia surpreendeu o mundo do cinema, com a família confirmando a morte em um comunicado que a descreveu como "súbita e inesperada".

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Embora imortalizado como o paleontólogo Alan Grant na franquia "Jurassic park", a carreira de Neill, nascido na Nova Zelândia, é um tesouro de atuações complexas que atravessam gêneros, do drama denso ao suspense arrepiante, passando por comédias aclamadas.

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Causa da morte de Sam Neill

A família não divulgou a causa específica da morte, mas informou que não estava relacionada ao linfoma diagnosticado em 2022. O ator havia anunciado em abril que seu câncer estava em remissão após uma terapia genética. O comunicado oficial, divulgado por seus representantes, reforça o pedido de respeito à privacidade da família neste momento.

Filmes e séries de Sam Neill para além do óbvio

Para celebrar seu legado e conhecer outras facetas de seu talento, selecionamos cinco trabalhos essenciais que mostram por que ele foi muito mais do que o "homem dos dinossauros".

  1. "O piano" (1993): Neste drama vencedor de três Oscars, dirigido por Jane Campion, Neill interpreta Alisdair Stewart, um rude colono neozelandês. Sua atuação contida e cheia de nuances como o marido da protagonista Ada McGrath (Holly Hunter) é fundamental para a tensão do filme.

  2. "Peaky blinders" (2013-2014): Neill viveu o implacável Inspetor Chester Campbell, o principal antagonista nas duas primeiras temporadas. Sua performance como um policial obcecado e corrupto de Belfast se tornou uma das mais memoráveis da aclamada série da BBC.

  3. "A incrível aventura de Rick Baker" (2016): Mostrando seu lado mais caloroso e cômico, Neill é o tio Hec, um homem ranzinza que se vê forçado a cuidar de um sobrinho rebelde. Dirigido por Taika Waititi, o filme é uma joia do cinema independente que conquistou público e crítica.

  4. "O enigma do horizonte" (1997): Neste clássico cult de ficção científica e terror, ele interpreta o Dr. William Weir, o atormentado designer de uma nave espacial que desapareceu. A descida de seu personagem à loucura é um dos pontos altos do longa de Paul W. S. Anderson.

  5. "Terror a bordo" (1989): Um suspense psicológico que ajudou a lançar sua carreira internacionalmente. Neill é John Ingram, oficial da marinha que, ao lado da esposa (Nicole Kidman), resgata um sobrevivente de um naufrágio, dando início a um jogo de gato e rato aterrorizante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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