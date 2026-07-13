Fábio Jr. em BH: show celebra carreira com turnê de sucessos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fábio Jr. desembarca em Belo Horizonte com a "Turnê 2026" para um show no dia 1º de agosto, no Arena Hall. A apresentação celebra a trajetória do artista com um repertório repleto de sucessos que viaja por todo o Brasil.

O espetáculo é descrito como grandioso e épico, buscando proporcionar ao público uma experiência emocionante. A narrativa do projeto percorre as facetas de Fábio Jr. como cantor, compositor, ator e apresentador, destacando suas carreiras completas em cada segmento.

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A turnê reflete a paixão do artista pela vida. “Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida é no palco com meus fãs, família e amigos”, promete o cantor.

Ele completa que preparou um show especial e cheio de surpresas. "Vamos fazer uma verdadeira viagem e reviver essa história juntos, porque vocês são parte dela! Quero ver todo mundo lá”.

Carreira de sucesso

Dono de uma voz singular, Fábio Jr. tem mais de 30 trabalhos em sua discografia. Considerado um dos principais nomes da música nacional, ele iniciou a carreira ainda menino em programas infantis.

Na década de 70, começou a se destacar no mercado musical e, em 1976, iniciou o trabalho como ator. Dois anos depois, a música "Pai" se tornou tema de abertura de novela, consolidando seu sucesso.

Desde então, várias de suas canções embalaram folhetins, como:

"Alma Gêmea"

"Só Você"

"Esqueça – Forget Him"

"Vida"

"Fêmea"

"Eu Nunca Estive Tão Apaixonado"

"Enrosca"

Outros sucessos consagrados, como "Senta Aqui", "Felicidade", "Caça e Caçador" e "20 e Poucos Anos", também fazem parte de sua trajetória.

Serviço:

Dia: 1º de agosto de 2026

Local: Arena Hall - Av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Savassi

Horários: Abertura da casa às 20h | Show às 22h

Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do Arena Hall

Valores:

Cadeira Premium: a partir de R$ 475 (meia)

Cadeira Setor I: a partir de R$ 325 (meia)

Cadeira Setor II: a partir de R$ 245 (meia)

Cadeira Superior Ouro: a partir de R$ 205 (meia)

Cadeira Superior Prata: a partir de R$ 145 (meia) Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.