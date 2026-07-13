Rihanna volta aos palcos e leva fãs à loucura: ‘Que dia histórico’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os fãs de Rihanna têm um motivo especial para comemorar. Após anos longe das apresentações ao vivo, a cantora voltou aos palcos em uma participação surpresa no último show da residência de Jay-Z no Yankee Stadium, em Nova York, nesse domingo (12/7).

Simplesmente Rihanna retornando aos palcos para cantar “Run This Town” ao lado de Jay-Z durante show no Yankee Stadium. pic.twitter.com/o60xxrwBKm — Tracklist (@tracklist) July 13, 2026

Convidada para celebrar os 25 anos de "The blueprint” e os 30 de "Reasonable doubt", dois dos álbuns mais importantes da carreira do rapper, Rihanna apareceu de surpresa diante de um estádio lotado e foi recebida sob aplausos. Antes de começar a cantar, a artista brincou com o longo período afastada dos palcos.

"Vocês sabem que estou meio enferrujada. Faz tempo que não subo ao palco. Vocês estão comigo?", perguntou ao público.

Em seguida, ela interpretou "Run this town", parceria gravada originalmente com Jay-Z e Kanye West, e também apresentou o sucesso "Bitch better have my money", levando os fãs ao delírio.

Rihanna performing “B*tch Better Have My Money” at Jay-Z’s sold-out show tonight. pic.twitter.com/9o4tmg5Q1W — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 13, 2026

O espetáculo, batizado de "Extra innings", marcou o encerramento da residência de três noites de Jay-Z em Nova York. Além de Rihanna, Beyoncé voltou a dividir o palco com o marido para cantar "Drunk in love". O show ainda contou com participações de Usher, Pharrell Williams, Clipse, Jermaine Dupri, Teyana Taylor, Swizz Beatz, Jeezy, Fat Joe, Jadakiss e The-Dream.

BEYONCÉ CAME ON STAGE FOR DRUNK IN LOVE pic.twitter.com/RPmbqxy086 — • #JAZ30 (@thejayzsource) July 13, 2026

Fãs comemoram

A volta de Rihanna rapidamente dominou as redes sociais. Muitos internautas brincaram que nem mesmo o companheiro da cantora, o rapper A$AP Rocky, havia conseguido convencê-la a fazer uma apresentação nos últimos anos, enquanto Jay-Z teria conseguido "desaposentá-la".

"O Jay-Z desaposentando a Rihanna! Isso não estava no meu bingo de 2026", escreveu um usuário.

"Nem o próprio marido conseguiu, mas o Jay-Z fez a Rihanna subir num palco. Estou em choque", comentou outro.

"Absolutamente nada nos preparou para o comeback de Rihanna aos palcos", escreveu um terceiro. "Ainda estou desacreditado que a Rihanna realmente subiu em um palco e cantou pela primeira vez em anos... Que dia histórico", publicou outro internauta.

Embora tenha seguido ativa como empresária e lançado projetos ligados às marcas Fenty Beauty e Savage X Fenty, Rihanna reduziu drasticamente suas apresentações musicais na última década. A cantora não realiza uma turnê desde a "Anti world tour", encerrada em 2016. Desde então, fez apenas aparições pontuais, como o show do intervalo do Super Bowl de 2023, quando revelou a segunda gravidez, além de apresentações em eventos especiais. Veja algumas postagens:

BEYONCÉ CAME ON STAGE FOR DRUNK IN LOVE pic.twitter.com/RPmbqxy086 — • #JAZ30 (@thejayzsource) July 13, 2026

a entrada ICÔNICA da rihanna depois de anos longe dos palcos… simplesmente histórico! pic.twitter.com/k5poYMWwBQ — webdivo nettinho (@webdivonettinho) July 13, 2026

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