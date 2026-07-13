Golpe usa voz de Fernanda Montenegro para vender remédio, alerta atriz

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fernanda Montenegro usou as redes sociais nesta segunda-feira (13/7) para denunciar o uso indevido de sua imagem e sua voz em um anúncio falso que promove um suposto medicamento para idosos. Segundo a atriz, a propaganda utiliza recursos de inteligência artificial (IA) para fazer parecer que ela recomenda um produto que promete curar o Alzheimer.

Em um vídeo publicado nas redes, a artista de 96 anos fez um alerta aos seguidores sobre a fraude e classificou a prática como criminosa. "Quero denunciar aqui o uso do meu nome, da minha pessoa, na propaganda de um remédio para idosos. Remédio esse que cura até Alzheimer. Sou usada como locutora e usuária", afirmou.

Fernanda contou que descobriu o anúncio ao navegar pelo celular e demonstrou indignação com o uso não autorizado de sua identidade. "O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime", declarou.

O alerta também foi compartilhado pela filha e atriz Fernanda Torres, ampliando a repercussão do caso nas redes sociais.

O golpe segue um modelo que tem se tornado cada vez mais comum na internet. Criminosos utilizam ferramentas de inteligência artificial para reproduzir a voz e a imagem de pessoas conhecidas, criando vídeos falsos em que celebridades aparentemente recomendam medicamentos ou produtos sem eficácia comprovada.

Esses anúncios costumam divulgar tratamentos que prometem curas milagrosas para diversas doenças, incluindo Alzheimer. No entanto, os produtos não têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Outras personalidades também foram alvo

Fernanda Montenegro não é a primeira personalidade a denunciar esse tipo de fraude. O médico Drauzio Varella, a apresentadora Ana Maria Braga e a atriz Glória Pires também tiveram suas imagens e vozes utilizadas indevidamente em anúncios semelhantes.

Em 2024, Drauzio Varella chegou a apresentar uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo após sua imagem ser usada para vender medicamentos por meio de vídeos falsos. Na ocasião, o médico havia solicitado a retirada do conteúdo às plataformas digitais, mas não obteve resposta.

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