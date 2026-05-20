Fernanda Montenegro assiste peça de Taís Araújo e faz discurso emocionante

A atriz Taís Araújo viveu um momento marcante na noite de sábado (16/5), após a sessão do espetáculo Mudando de Pele, em cartaz no Teatro Ginástico, na Zona Sul do Rio. Entre os convidados da plateia estava Fernanda Montenegro, que fez questão de cumprimentar e elogiar a artista nos bastidores.

Fernanda exaltou a entrega de Taís no monólogo e destacou a força da presença cênica da atriz durante a apresentação.

"Meus parabéns, querida! Que maravilha! Eu tenho quase 100 anos e faço essa profissão há 80… a nossa profissão não acaba, é eterna. Ter você aqui dando conta de um espetáculo tão complexo, exigente de presença, criatividade. Um prazer imenso ver uma atriz da sua dimensão, sabe? Eu venho acompanhando desde que você começou a fazer novela. Parabéns", declarou a veterana.

Nas redes sociais, Taís compartilhou registros do encontro e agradeceu o carinho e a generosidade da colega. O espetáculo segue em temporada no Rio de Janeiro e vem recebendo destaque do público e da crítica.

Veja o discurso completo:

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