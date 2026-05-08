Celebridades e TV
Entre ciência e clareza: Drauzio Varella, o médico que traduz a saúde para todos
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Nascido na cidade de São Paulo, Drauzio passou a infância no bairro do Brás, em meio a uma comunidade operária que lhe transmitiu valores de solidariedade e simplicidade. Essa vivência, aliás, moldou sua visão social e o aproximou das necessidades reais da população, influenciando sua escolha pela medicina e sua dedicação a causas públicas. Mais tarde, essa experiência seria decisiva para sua postura humanista no atendimento a pacientes marginalizados, mostrando como sua origem simples se moldou Foto: Lukaaz/Wikimédia Commons
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Durante sua formação na USP, Drauzio destacou-se pela curiosidade científica e pela disposição em enfrentar temas pouco explorados, como doenças infecciosas em ambientes vulneráveis. Foi pioneiro em pesquisas dentro da Penitenciária Feminina de São Paulo, investigando a prevalência do HIV entre presidiárias e revelando a falta de políticas adequadas para populações encarceradas. Esse trabalho ampliou o debate sobre saúde pública e reforçou sua defesa de que ciência e cidadania devem caminhar jun Foto: Reprodução de Arquivo Pessoal
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A comunicação foi um dos pilares de sua carreira, com programas de TV – destaque para o "Fantástico", da Globo – e rádio que deram popularidade a temas médicos. Ele crê que informação acessível pode salvar vidas e reduzir medos, e virou referência nacional na divulgação científica. Tal postura abriu caminho para outros médicos se tornarem comunicadores e fortaleceu a cultura de educação em saúde no Brasil. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Como escritor, publicou livros que abordam desde temas médicos até reflexões sobre comportamento humano, sempre com linguagem clara e envolvente. Suas obras alcançaram grande público e ajudaram a consolidar sua imagem como educador em saúde. A escrita tornou-se marca registrada de sua produção, influenciando gerações e ampliando o alcance da ciência fora do ambiente acadêmico. Foto: Divulgação
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Projetos na Amazônia também marcaram sua trajetória, com pesquisas voltadas para extratos naturais contra tumores e bactérias resistentes. A iniciativa revela sua curiosidade científica e compromisso com inovação, conectando biodiversidade brasileira com avanços médicos globais. O trabalho reforça a importância da preservação ambiental como fonte de conhecimento e soluções terapêuticas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Jorge Bodanzky
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Em eventos acadêmicos e conferências, como o Multivix Med Summit 2026, Drauzio debateu o futuro da medicina no Brasil. Nessas ocasiões, destacou desafios do envelhecimento populacional e da sustentabilidade do SUS, trazendo reflexões sobre políticas públicas. Sua presença inspira novas gerações de médicos e fortalece o papel da ciência no debate público. Foto: Reprodução do Youtube Canal Faculdade Multivix
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Casado há mais de quatro décadas com a atriz Regina Braga, construiu uma vida familiar marcada pelo apoio mútuo e pela valorização da cultura. É pai de duas filhas: Mariana Varella, jornalista que dirige seu portal de saúde, e Letícia Varella, médica que vive nos Estados Unidos. A dimensão pessoal mostra como sua trajetória profissional se entrelaça com valores de família e educação. Foto: Reprodução do Instagram @reginabragaoficial
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Aos 83 anos, Drauzio continua ativo em artigos e palestras sobre avanços da medicina, comentando temas como vacinas contra tuberculose e anticorpos contra HIV. Sua voz conecta ciência de ponta ao cotidiano das pessoas e mantém viva a tradição de educação em saúde. Essa atuação contínua reforça sua relevância e compromisso com atualização constante. Foto: - Divulgação
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O estilo comunicativo de Drauzio valoriza a simplicidade sem perder rigor científico, tornando complexos acessíveis a qualquer público. Ele acredita que conhecimento só é útil quando compreendido por todos, filosofia que consolidou sua popularidade e credibilidade. Essa postura fortalece o combate à desinformação e amplia a confiança da sociedade na ciência. Foto: Reprodução do Youtube Canla Fátima Bernardes
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A trajetória de Drauzio também é marcada por engajamento social, com defesa de políticas públicas de saúde e críticas às desigualdades no acesso a tratamentos. Ele alerta para os riscos da desinformação e da negligência estatal, reforçando sua imagem de médico comprometido com justiça social. Essa atuação amplia sua relevância além da medicina, aproximando-o de debates sobre cidadania. Foto: Divulgação
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Exemplo de longevidade ativa, Drauzio Varella mantém rotina de trabalho e participação em debates mesmo após oito décadas de vida. Mostra que envelhecer pode ser sinônimo de produtividade e relevância, inspirando reflexões sobre saúde e qualidade de vida na terceira idade. Seu legado une ciência, comunicação e cidadania, permanecendo como referência ética e cultural para futuras gerações. Foto: Reprodução do X @drauziovarella