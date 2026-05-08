Entre ciência e clareza: Drauzio Varella, o médico que traduz a saúde para todos

Nascido na cidade de São Paulo, Drauzio passou a infância no bairro do Brás, em meio a uma comunidade operária que lhe transmitiu valores de solidariedade e simplicidade. Essa vivência, aliás, moldou sua visão social e o aproximou das necessidades reais da população, influenciando sua escolha pela medicina e sua dedicação a causas públicas. Mais tarde, essa experiência seria decisiva para sua postura humanista no atendimento a pacientes marginalizados, mostrando como sua origem simples se moldou Foto: Lukaaz/Wikimédia Commons