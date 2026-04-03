Entretenimento
Teatro do Copacabana Palace passa a levar o nome de Fernanda Montenegro
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“Para o Copacabana Palace, é uma honra imensurável que nosso teatro leve o nome de Fernanda. Ela ajudou a construí-lo como um ícone da cultura brasileira”, afirmou Ulisses Marreiros, diretor da Belmond (administradora do hotel) no país. Foto: wikimedia commons dronepicr
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Após a cerimônia, o novo Teatro Fernanda Montenegro receberá leituras dramatizadas conduzidas pela própria atriz com textos de Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram Fernanda Montenegro
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Fernanda Montenegro nasceu em 16/10/1929, no Rio de Janeiro. Seu nome de batismo, porém, é Arlette Pinheiro Monteiro Torres. Aos 15 anos, ela fez um concurso para ser locutora da Rádio Ministério da Educação e Saúde, atual Rádio MEC. Foto: Arquivo Nacional
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Ela foi aprovada e não demorou muito para também se interessar por radionovelas. Logo, resolveu adotar o nome artístico de Fernanda Montenegro e também dar aulas de português para estrangeiros, como forma de melhorar os rendimentos. Foto: Reprodução Instagram
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Em 1950, Fernanda Montenegro ingressou no teatro e, no ano seguinte, foi a primeira atriz contratada da recém criada TV Tupi. Já em 1954, transferiu-se para a Record e participou, entre outras, da primeira novela da história da emissora. Em 56, voltou para a TV Tupi, onde fez mais novelas e teleteatros. Foto: Divulgação/Vania Toledo
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Nos anos seguintes, ela teve novas passagens pela Tupi, além da Excelsior, TV Rio e Bandeirantes. Em 1981, Fernanda Montenegro foi contratada pela TV Globo. Foto: Arquivo Nacional
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Logo no primeiro ano, Montenegro atuou em "Baila Comigo", de Manoel Carlos. Ela já tinha tanto respeito que o papel de Sílvia Toledo foi feito "sob encomenda". Ainda em 81, fez "Brilhante". Foto: - Reprodução Instagram
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Já em 1986, Montenegro participou da novela "Cambalacho". Em 1990, ela teve participação especial em "Rainha da Sucata", outro clássico. No mesmo ano, integrou o elenco da minissérie "Riacho Doce". Em 91, interpretou a cafetina Olga Portela, na novela "O Dono do Mundo" (foto). Foto: - Reprodução
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Em 1998, ela protagonizou o filme "Central do Brasil". O longa foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e a atuação de Fernanda lhe rendeu indicações a vários prêmios, inclusive ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
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A indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar a tornou a primeira latino-americana e a única brasileira nomeada para Melhor Atriz nessa premiação. Em 2025, sua filha, Fernanda Torres, igualou o feito ao ser indicada pela performance em “Ainda Estou Aqui”. Foto: Reprodução/Instagram
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Ela também atuou como Nossa Senhora no filme "O Auto da Compadecida" (2000), de Guel Arraes. Em 2024, entrou no Livro dos Recordes, ao registrar o maior público de uma leitura filosófica com o monólogo “A Cerimônia do Adeus”- 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Foto: - Reprodução