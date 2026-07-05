Divulgada causa da morte de atriz turca de 35 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pré-relatório do Instituto de Medicina Legal da Turquia aponta infarto como causa da morte da atriz Ece Írtem.

O documento preliminar indica que a atriz, de 35 anos, morreu após um ataque cardíaco. A informação foi publicada pelo site turco Habertürk, que diz que a causa ainda será confirmada em um laudo final.

Ece Írtem foi encontrada morta em casa, em Istambul, em 15 de junho passado.

O Habertürk afirma que a imprensa local publicou diferentes versões sobre o que teria provocado a morte. Segundo o jornal Milliyet, citado na reportagem, o motivo definitivo só será estabelecido após análises mais detalhadas dos peritos.

A mãe da atriz, Nuriye Írtem, relatou às autoridades que a filha misturava álcool e remédios. "Bebia álcool em excesso e também usava antidepressivos pesados", disse ela, em depoimento citado pelo Habertürk.

O advogado de Írtem pediu que a autópsia avalie um episódio ocorrido em uma viagem à Tailândia.

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Ele afirmou que a atriz teria sido mordida por um macaco e que esse tipo de ferimento pode ter consequências graves, como sepse, e solicitou que isso seja considerado na investigação.