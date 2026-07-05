Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NA TV

Divulgada causa da morte de atriz turca de 35 anos

De acordo com pré-relatório do Instituto de Medicina Legal da Turquia, Ece Írtem sofreu infarto; artista morreu em casa, no último dia 15 de junho

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
05/07/2026 19:45

compartilhe

SIGA
×
Conheça mais sobre a trajetória de Ece ?rtem. Nascida em 14 de junho de 1991, na cidade de Sivas, na Turquia, ela foi atriz e cantora lírica. Ela construiu uma carreira versátil na televisão e no cinema turcos, com destaque para papéis em séries de grande audiência no país e no exterior.
Conhecida por papéis em novelas e séries turcas, Ece Irtem morreu no último dia 15 de junho, um dia depois de completar 35 anos crédito: Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pré-relatório do Instituto de Medicina Legal da Turquia aponta infarto como causa da morte da atriz Ece Írtem. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 

O documento preliminar indica que a atriz, de 35 anos, morreu após um ataque cardíaco. A informação foi publicada pelo site turco Habertürk, que diz que a causa ainda será confirmada em um laudo final.

Ece Írtem foi encontrada morta em casa, em Istambul, em 15 de junho passado. 

O Habertürk afirma que a imprensa local publicou diferentes versões sobre o que teria provocado a morte. Segundo o jornal Milliyet, citado na reportagem, o motivo definitivo só será estabelecido após análises mais detalhadas dos peritos.

A mãe da atriz, Nuriye Írtem, relatou às autoridades que a filha misturava álcool e remédios. "Bebia álcool em excesso e também usava antidepressivos pesados", disse ela, em depoimento citado pelo Habertürk.

O advogado de Írtem pediu que a autópsia avalie um episódio ocorrido em uma viagem à Tailândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele afirmou que a atriz teria sido mordida por um macaco e que esse tipo de ferimento pode ter consequências graves, como sepse, e solicitou que isso seja considerado na investigação.

Tópicos relacionados:

atriz causa morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay