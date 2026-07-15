Galvão Bueno e Casimiro se encontram na Copa e mandam indireta para a Globo

Para marcar o clima de camaradagem nos bastidores da cobertura da Copa do Mundo 2026, Galvão Bueno e Casimiro Miguel se encontraram pouco antes da semifinal entre Argentina e Inglaterra. O narrador, que atua pelo SBT/Alterosa e NSports, compartilhou o registro do momento em suas redes sociais.

O canal digital vem acumulando marcas históricas de audiência durante a competição. Na última terça-feira (14/7), a transmissão de França e Espanha na CazéTV atingiu mais de 24 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, consolidando-se como a maior live da história do YouTube.

Isso a Globo não mostra! pic.twitter.com/7bkq50RvdV — Igor Rodrigues (@euigorodrigues) July 15, 2026

Durante o encontro, Galvão elogiou a inovação trazida pelo streaming e parabenizou a equipe pelo desempenho. "É muito bacana o que estão fazendo", afirmou o locutor, que também agradeceu por uma postagem feita pelo canal de Casimiro em homenagem à sua carreira.

O registro reuniu nomes de peso das duas frentes de transmissão. Pelo lado da emissora paulista, estiveram presentes Mauro Beting e Alexandre Pato, enquanto o influenciador estava acompanhado por Igor Rodrigues e Luis Felipe Freitas.

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Na publicação oficial, o narrador veterano celebrou a oportunidade de conhecer pessoalmente o criador de conteúdo e sua equipe. "O encontro da copa! Bom demais, tamo junto", escreveu Galvão ao descrever a interação com o time da plataforma digital.