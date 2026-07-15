Ex-dirigente de agência de modelos Elite é acusado de estupro

Seis mulheres, a maioria norte-americanas, apresentaram uma queixa em Paris, nesta quarta-feira (15/7), por estupro e tráfico de pessoas contra Gérald Marie, ex-dirigente da prestigiada agência de modelos Elite, informou à AFP o advogado das denunciantes, Mathias Darmon.

Estas seis denúncias, com constituição de parte civil, estão inscritas "na linha da denúncia de 5 de junho de 2026 apresentada por Carré Otis" em Paris, explica Darmon. Esta norte-americana de 57 anos, ex-supermodelo dos anos 1980-1990, acusa Marie de "estupros de menores cometidos quando ela tinha 17 anos" e de "tráfico de pessoas".

Otis afirma que os fatos teriam ocorrido na casa do ex-dirigente em meados da década de 1980, na ausência de sua antiga esposa, a supermodelo Linda Evangelista.

As seis denunciantes solicitam o início do processo contra o ex-diretor de mais de 70 anos. Atualmente, elas têm entre 45 e 60 anos, e uma delas era menor de idade no momento dos supostos ocorridos, segundo seu advogado.

Nas queixas apresentadas ao Tribunal Judicial de Paris, destacam-se as "declarações concordantes" das denunciantes.

Gérald Marie "teria aproveitado, durante décadas, a posição de autoridade, influência e poder conferida por suas funções para obter relações sexuais forçadas com numerosas mulheres jovens, algumas das quais eram menores de idade no momento dos fatos", diz o texto.

Há 142 anos, no dia 19 de agosto de 1883, nascia em Saumur, na França, Gabrielle Bonheur Chanel, nome que mais tarde se transformaria em um dos maiores ícones da moda: Coco Chanel. Los Angeles Times/Wikimédia Commons Sua trajetória moldou a revolução estética e cultural que ela acabaria por provocar no vestuário feminino do século XX com suas criações vanguardistas. Reprodução de Video Prime Vídeo Ela teve uma vida marcada por sérias dificuldades na infância e na adolescência. A mãe de Chanel, que era lavadeira, morreu vítima de tuberculose quando ela tinha apenas 12 anos. A futura estilista foi internada com a irmã em um orfanato administrado por freiras, onde Gabrielle aprendeu a costurar. Domínio Público/Wikimédia Commons Na adolescência, trabalhou como cantora em cafés, ocasião em que ganhou o apelido “Coco”, uma alusão à música “Qui qu’a vu Coco” Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer Apesar da origem humilde, Chanel demonstrou visão de futuro e ousadia, decidindo abrir caminho em um universo até então dominado por convenções rígidas. Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer Em 1910, inaugurou sua primeira loja em Paris, a Chanel Modes, inicialmente dedicada à chapelaria. À época, ela passou a se tornar conhecida quando Gabrielle Dorziat, atriz de teatro, usou seus chapéus na peça “Bel Ami”. Domínio Público/Wikimédia Commons Dois anos depois, ela inaugurou uma loja na região da Normandia em que, além dos chapéus, vendia roupas, incluindo uma linha esportiva feita com o tecido de malha jérsei. Domínio Público/Wikimédia Commons No mesmo período, ela criou uma blusa com listras horizontais inspirada no uniforme da marinha, a marinière. Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer Em seguida, ela também apresentou um conceito inovador: peças femininas com linhas simples, confortáveis e sem espartilhos, libertando as mulheres do traje considerado opressivo. Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer Chanel defendia a elegância prática, que refletia a independência feminina em uma sociedade em transformação. torbakhopper /Wikimédia Commons Em 1918, ela comprou imóvel na rua Cambon, onde abriu a loja Chanel no térreo e que até hoje é um ponto turístico na capital francesa. Chris Waits/Wikimedia Commons Em 1921, ela lançou o Chanel Nº 5, primeiro perfume a levar o nome de uma estilista e até hoje um dos mais vendidos do mundo. Domínio Público/Wikimédia Commons Três anos depois, a estilista francesa lançou sua primeira coleção de maquiagem, com pós faciais e batons. Reprodução do instagram @chanelofficial Ao longo das décadas, Coco Chanel consolidou-se como sinônimo de sofisticação. Ela foi responsável por lançar o tailleur de tweed, a bolsa de alça de corrente e o pretinho básico, que se tornaram clássicos universais. Liu Wen Cheng /Wikimédia Commons A criação do tailleur de tweed, em 1956, é um dos símbolos da trajetória profissional de Chanel. Trata-se de um elegante conjunto de roupa feminino composto por um casaco e uma saia. Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer A vida pessoal de Chanel foi marcada por romances, amizades influentes e também por controvérsias. Em especial, por sua ligação com figuras da elite europeia durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar das críticas, seu legado artístico permaneceu intacto. Domínio Público/Wikimédia Commons Ela teve envolvimentos amorosos com figuras influentes da época. O suposto caso com o compositor e pianista russo Igor Stravinsky foi retratado no filme “Coco Chanel e Igor Stravinsky”, que encerrou o Festival de Cannes de 2009. Reprodução do Flickr Marcel & Rrose in Infrathin Apesar da vida amorosa agitada, a estilista não se casou e nem teve filhos. Reprodução do Livro Coco Chanel: A Lenda e a Vida Outra produção cinematográfica conhecida que tem Chanel como tema é a cinebiografia “Coco Antes de Chanel”, em que a atriz Audrey Tautou – de “O Famoso Destino de Amélie Poulain” – encarna a estilista. divulgação Coco Chanel morreu aos 87 anos, em 10 de janeiro de 1971, em Paris, no famoso Hotel Ritz, onde viveu durante anos. A causa da morte foi um ataque cardíaco. Reprodução do Livro Coco Chanel: A Lenda e a Vida Sua influência atravessou gerações. Mais do que roupas, Chanel criou um estilo de vida: livre, prático e atemporal. Haute Couture News/Wikimédia Commons Hoje, a Maison Chanel segue como uma das marcas mais prestigiadas do mundo, e a estilista é lembrada como pioneira de uma moda que libertou as mulheres dos padrões de sua época e redefiniu o conceito de elegância. Pear285 /Wikimédia Commons Voltar Próximo

Algumas das seis denunciantes apresentaram uma primeira queixa em 2020 ou 2021, mas outras duas o fazem "pela primeira vez", afirmou Darmon.

Questionada pela AFP, Céline Bekerman, advogada de Marie, ressaltou que seu cliente "nega categoricamente estas acusações" e afirmou que elas "já foram examinadas no âmbito de uma investigação exaustiva conduzida pela Promotoria de Paris".

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Em 2023, a Promotoria arquivou a denúncia apresentada pela ex-jornalista da BBC Lisa Brinkworth contra Marie por prescrição do crime.