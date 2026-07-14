Liam Gallagher xinga brasileiro que criticou ‘Wonderwall’ na Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Liam Gallagher, da banda Oasis, protagonizou mais uma discussão nas redes sociais ao responder um internauta brasileiro no X. Nessa segunda-feira (13/7), o músico chamou de "otário" um usuário que criticou a escolha da música "Wonderwall" como "hino" da Inglaterra na Copa do Mundo.

Após as vitórias da seleção inglesa, jogadores e torcedores costumam cantar a faixa nas comemorações. "Imagina ser o país dos Beatles, Queen e Rolling Stones, mas escolher uma música do Oasis como tema da trajetória da seleção inglesa na Copa do Mundo", escreveu o brasileiro.

IMAGINE it if having fuck all to do with you ya SPUNKBUBBLE — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 13, 2026

Liam não deixou o comentário passar e respondeu diretamente à crítica. Em inglês, o cantor usou a expressão "spunk bubble", gíria britânica ofensiva que pode ser traduzida como "otário", "idiota" ou "inútil".

"Imagina só que isso não tem porra nenhuma a ver com você, seu otário", escreveu o músico.

A resposta rapidamente repercutiu entre usuários da plataforma, rendendo milhares de interações e comentários. "Não tenho certeza se 'Radio ga ga' [do Queen] teria o mesmo impacto de 'Wonderwall'", brincou um internauta, defendendo a escolha da música do Oasis.

Outros aproveitaram para ironizar a situação. "Imagina ser o Liam Gallagher fizer egosearch e ficar respondendo brasileiro no pelo. Está com tempo", escreveu outro perfil.

Também houve quem concordasse com a crítica inicial. "Esses caras conseguiram escolher a pior música da pior banda que eles têm. É desrespeitoso com tantos nomes melhores", comentou outro usuário.

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Já um quarto internauta destacou o lado inusitado da interação: "Pelo menos você recebeu uma resposta do Liam Gallagher, isso é bem legal".