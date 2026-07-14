Matt Damon revela como perdeu 15 kg para filme de Christopher Nolan

Matt Damon, de 55 anos, passou por uma rígida preparação física para interpretar o herói grego Odisseu no filme "A odisseia", dirigido por Christopher Nolan. O ator perdeu cerca de 15 kg para o papel no longa, que estreia nesta quinta-feira (16/7).

Em entrevista ao podcast New Heights, apresentado por Jason e Travis Kelce, Damon detalhou o processo. "Fiquei com uma barba enorme por cerca de um ano. Eu estava em uma forma física muito boa. Perdi muito peso. Chris (Nolan) queria que eu ficasse magro, mas forte", disse.

A mudança estética foi uma exigência do diretor. Para atingir o objetivo, o ator seguiu uma dieta restrita que teve papel fundamental em sua jornada. Por recomendação médica, Matt Damon eliminou completamente o glúten de sua alimentação e manteve o hábito mesmo após o fim das filmagens.

A perda de peso levou o ator a medidas que não tinha desde o período escolar. "Eu costumava andar por aí entre 85 e 90 quilos e fiz o filme inteiro com 75. Não era tão leve desde o ensino médio. Foi muito treino e uma dieta realmente rigorosa", contou.

O treinamento físico também foi adaptado para evitar lesões. A rotina focou em movimentos funcionais e calistenia, em vez de levantamento de peso. Dessa forma, o corpo do ator ganhou agilidade e força sem sobrecarregar as articulações, algo essencial para as sequências de ação.

Josh Walsh, treinador que acompanha Damon desde 2016, explicou a rotina em uma entrevista ao Men’s Health. "Ele adora desafios. Chegamos ao ponto de fazer 100 flexões na barra fixa duas ou três vezes por semana. Víamos quantas séries eram necessárias para chegar às 100", detalhou.

Segundo Walsh, a perda de peso facilitou o exercício. "Depois de perder um pouco desse excesso de peso, as flexões na barra fixa ficam muito mais fáceis. Ele estava fazendo umas 30 flexões por série."

O elenco de "A odisseia" também conta com nomes como Tom Holland, Anne Hathaway e Robert Pattinson.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.