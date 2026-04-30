O Diabo veste prada 2: Meryl Streep e Anne Hathaway retornam ao cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meryl Streep e Anne Hathaway retornam às movimentadas ruas de Nova York e aos dilemas vorazes do jornalismo de moda em "O Diabo veste prada 2", que estreia esta semana nas salas de cinema. A aguardada sequência também traz Emily Blunt e Stanley Tucci de volta e uma canção original de Lady Gaga e Doechii intitulada "Runway".

As telonas também exibem "2DIE4: 24 Horas no Limite", primeiro filme brasileiro em Imax, que acompanha o piloto Felipe Nasr em uma corrida que dura o período de um dia inteiro. Outras produções nacionais, "O Riso e A Faca", "A Fúria", "Alma Negra, do Quilombo ao Baile" e "Zico, o Samurai do Quintino" ganham sessões a partir desta quinta (30/4).

Confira as sinopses de cada títulos a seguir:

2DIE4: 24 Horas no Limite

Brasil, 2026. Dir.: Salomão Abdala e André Abdala. 60 min. 12 anos.

Segue a jornada do piloto Felipe Nasr durante a Le Mans, uma corrida que dura 24 horas. Primeiro filme brasileiro em Imax.

Alma Negra, do Quilombo ao Baile

Brasil, 2025. Dir.: Flavio Frederico. 102 min. 12 anos.

Mergulha no universo afro-brasileiro através do soul music no final da década de 1960 e a importância política e social dessas expressões culturais.

O Diabo Veste Prada 2

The Devil Wears Prada 2. 2026, EUA. Dir.: David Frankel. Com: Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. 119 min. 12 anos.

Com o declínio da mídia impressa, Miranda (Meryl Streep) busca novas receitas publicitárias para a revista Runway com a ajuda de Andy (Anne Hathaway). Mas enfrentam um obstáculo: sua ex-assistente Emily, agora uma executiva de um grupo de luxo.

Exit 8

Idem. Japão, 2025. Dir.: Genki Kawamura. Com: Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi e Naru Asanuma. 95 min. 14 anos.

Preso em uma passagem subterrânea de metrô, um homem precisa seguir regras rígidas para achar a Saída 8 e escapar do loop eterno ao qual está destinado.





A Fúria

Brasil, 2024. Dir.: Ruy Guerra e Luciana Mazzotti. Com: Ricardo Blat, Grace Passô e Simone Spolador. 101 min. 16 anos.

Última parte da trilogia de Ruy Guerra ao lado de "Os Fuzis" (1964) e "A Queda" (1976), o longa narra a história de Mário, um homem morto na ditadura que ressurge em busca de vingança.





Mãe e Filho

Zan Va Bache. Irã/França, 2025. Dir.: Saeed Roustayi. Com: Parinaz Izadyar, Payman Maadi e Soha Niasti. 16 anos.

Uma enfermeira viúva mantém uma relação conturbada com o filho rebelde enquanto planeja se casar com o namorado. Um trágico acidente, no entanto, a faz repensar as suas prioridades.





Power To The People: John & Yoko Live In NYC

Idem. Reino Unido, 2026. Dir.: Simon Hilton. 81 min. 10 anos.

Exibe dois shows de John Lennon e Yoko Ono realizados em 1972 em Nova York. As filmagens originais passaram por um processo de restauração, reedição e remixagem de som.





O Riso e a Faca

Brasil/França/Portugal/Romênia, 2025. Dir.: Pedro Pinho. Com: Sérgio Coragem, Cleo Diára e Jonathan Guilherme. 212 min. 18 anos.

Um engenheiro parte para uma metrópole da África ocidental para trabalhar em uma estrada que fica entre o deserto e a selva. Lá, ele encontra um refúgio diante da solidão e da barbárie.





A Sombra do Meu Pai

My Father's Shadow. Reino Unido/Nigéria, 2025. Dir.: Akinola Davies Jr. Com: Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo e Godwin Egbo. 94 min. 12 anos.

Dois irmãos viajam até a cidade de Lagos, na Nigéria, com seu pai distante durante a crise eleitoral de 1993 e se deparam com o caos político e as lutas locais.





That Time I Got Reincarnated As A Slime O Filme: Lágrimas Do Mar Azul-Celeste

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea. Japão, 2026. Dir.: Yasuhito Kikuchi. 112 min. 14 anos.

De férias em um ilha privada, Rimuru e seus amigos têm seu descanso interrompido por uma sacerdotisa de um civilização do fundo do mar que promete quebrar a harmonia do oceano.





Zico, o Samurai de Quintino

Brasil, 2026. Dir.: João Wainer. 107 min, 12 anos.

O documentário explora um arquivo pessoal do jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, para relembrar sua trajetória no futebol, que teve passagem pelo Japão.

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