Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Diretor de filme com acusações a Michael Jackson critica cinebiografia

Dan Reed, que assinou o documentário 'Leaving Neverland', afirma que o longa atualmente em cartaz é versão 'higienizada' do rei do pop

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
29/04/2026 16:21 - atualizado em 29/04/2026 16:25

compartilhe

SIGA
×
Jaafar Jackson interpreta o tio Michael Jackson na gravação do clipe de 'Thriller', megassucesso da música pop
Jaafar Jackson interpreta o tio Michael Jackson na gravação do clipe de 'Thriller', megassucesso da música pop crédito: Lionsgate/divulgação

O diretor britânico Dan Reed, responsável pelo documentário "Leaving Neverland", criticou duramente a cinebiografia "Michael" e afirmou que o longa funciona como uma "versão higienizada" da história de Michael Jackson, ao omitir completamente as acusações de abuso sexual infantil feitas contra o cantor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em entrevista para a Variety, Reed disse que o filme produzido "vira a verdade de cabeça para baixo" ao retratar Jackson como uma figura excêntrica e infantilizada, sem enfrentar as denúncias relatadas em "Leaving Neverland" por Wade Robson e James Safechuck.

"Estão dizendo que o motivo pelo qual Jackson gostava de crianças era porque ele era um anjo e só queria ser gentil com elas, não que ele quisesse ter relações sexuais com elas", disse.

No documentário lançado em 2019, Robson e Safechuck afirmam ter sido abusados sexualmente por Jackson quando tinham 7 e 10 anos, respectivamente, entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990. Para Reed, a cinebiografia evita deliberadamente esse debate ao encerrar a narrativa em 1988, cinco anos antes de as primeiras acusações públicas surgirem, no caso envolvendo Jordan Chandler.

"O filme seria uma resposta a 'Leaving Neverland', e eles tentaram isso em um roteiro inicial, mas não deu certo. Então, criaram esse filme com músicas já conhecidas, mas não conseguiram desenvolver uma narrativa plausível que explique o carinho de Jackson por crianças", afirmou.

Reed disse ainda que o êxito comercial de "Michael" demonstra a dificuldade da cultura pop para incorporar as acusações ao cantor.

A cinebiografia estreou no último fim de semana e arrecadou cerca de US$ 217 milhões mundialmente, impulsionando também o aumento nas reproduções das músicas de Jackson em plataformas digitais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Reed atribuiu a dificuldade de circulação de "Leaving Neverland" na América do Norte a acordos jurídicos entre a HBO e o espólio do cantor. Desde 2020, o documentário original foi retirado das plataformas da emissora nos Estados Unidos e no Canadá, após disputa arbitral envolvendo cláusulas contratuais.

Tópicos relacionados:

abuso cinebiografia filme michael michael-jackson musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay