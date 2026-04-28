A Última Casa: Suspense da Netflix com Wagner Moura ganha data e fotos
Thriller sci-fi estreia em agosto no streaming
O filme de ficção científica A Última Casa, estrelado por Wagner Moura e Greta Lee, já tem data para chegar à Netflix. O lançamento está marcado para 7 de agosto.
Além data de estreia, a Netflix divulgou as primeiras fotos do longa. Confira abaixo:
WAGNER MOURA. GRETA LEE. O filme A Última Casa conta a história de uma família que, DO NADA, fica trancada dentro da própria casa. Sem saída e sem recursos, eles tentam sobreviver à ameaça que os mantém aprisionados.
Estreia dia 7 de agosto. pic.twitter.com/KbwC6kIUCW— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) April 28, 2026
Tudo sobre A Última Casa
Dirigido por Louis Leterrier (Velozes e Furiosos 10, Truque de Mestre), o longa acompanha uma família de quatro pessoas que fica presa dentro de casa, enfrentando a falta de recursos e uma ameaça que impede a fuga.
O elenco também inclui Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski e Gabriel Barbosa.
O roteiro é de Matthew Robinson, conhecido por Amor e Monstros. A Última Casa estreia em 7 de agosto na Netflix.