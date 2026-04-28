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A carreira de Millie Bobby Brown: de 'Stranger things' à empresária

A jovem atriz cresceu diante das câmeras e se tornou um ícone de sua geração; relembre sua trajetória, seus papéis mais marcantes e sua transformação

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
28/04/2026 16:52 - atualizado em 28/04/2026 16:53

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A carreira de Millie Bobby Brown: de atriz em Stranger Things à empresária
Millie Bobby Brown, estrela de 'Stranger things' e empresária, consolidou sua posição em Hollywood com diversos projetos crédito: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Netflix

Millie Bobby Brown ganhou visibilidade aos 12 anos ao interpretar a protagonista Eleven em “Stranger things”. Desde a estreia da série em 2016, o público acompanhou de perto sua transição de atriz mirim para uma das jovens mais influentes de Hollywood. Hoje, ela não apenas comanda produções cinematográficas, como também se tornou empresária.

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A jornada da atriz britânica começou bem antes da série que a tornou famosa, com pequenas participações em produções como “Modern family” e “Once upon a time in Wonderland”. No entanto, foi seu papel como a garota com poderes que a catapultou para o estrelato, rendendo-lhe indicações a prêmios e o carinho de milhões de fãs.

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Além de Hawkins

Enquanto “Stranger things” solidificava seu nome na indústria, Millie Bobby Brown soube explorar novas produções. Em 2019, ela fez sua estreia no cinema com “Godzilla II: rei dos monstros”. A grande virada, no entanto, veio com a franquia “Enola Holmes”, da Netflix, na qual ela não só atua como a protagonista, mas também trabalha como produtora.

Interpretando a irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes, Brown mostrou versatilidade e o sucesso da franquia consolidou sua posição como um grande nome em Hollywood. A atriz continuou a estrelar grandes projetos, como o filme de fantasia “Donzela” (2024).

Fora das telas, sua influência continua a crescer. Em 2019, ela lançou sua própria marca de cosméticos e cuidados com a pele, a Florence by Mills, voltada para o público jovem. A iniciativa reflete sua visão empreendedora e sua conexão com a geração Z.

Sua vida pessoal também atrai os holofotes, especialmente após o recente casamento com Jake Bongiovi, filho do músico Jon Bon Jovi. O casal adotou uma criança em meados de 2025, o que também atraiu olhares dos fãs.

Millie Bobby Brown, a jovem que o mundo conheceu de cabeça raspada, se transformou em uma artista completa na indústria do entretenimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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