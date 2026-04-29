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Casamento com um assassino? A história de amor que revelou um crime

Série de true crime mostra uma mulher diante de um dilema depois que o noivo faz uma confissão chocante

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Yasmin Rufo - BBC News
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Yasmin Rufo - BBC News
Repórter
29/04/2026 11:13

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A série, em três episódios, é contada a partir da perspectiva de Muirhead
A série, em três episódios, é contada a partir da perspectiva de Muirhead crédito: Netflix

O que você faria se a pessoa que você ama dissesse que matou um homem?

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É fácil imaginar que você agiria de forma racional, moral e sem hesitação. Mas Casar com um Assassino?, série documental com três capítulos de true crime (ou crimes reais) da Netflix que estreou nesta quarta-feira (29/04), sugere que o amor complica tudo na vida real.

Em 2017, Alexander McKellar, conhecido como Sandy, dirigia embriagado e atropelou e matou o ciclista Tony Parsons em Argyll and Bute, na Escócia. McKellar e seu irmão gêmeo, Robert, enterraram o corpo de Parsons.

O corpo permaneceu no local, sem ser descoberto, por três anos, até que uma nova namorada de McKellar, Caroline Muirhead, descobriu a verdade e levou a polícia até a cova rasa.

Quando o diretor da série, Josh Allott, ouviu a história pela primeira vez, disse que "não conseguia acreditar que fosse real".

"Pensei que fosse o enredo de uma série dramática e que algo assim não pudesse acontecer na vida real."

Clare Beavis, produtora da série que acompanhou o caso à medida que se desenrolava porque ele teve "grande impacto na Escócia", afirma que a "parte que faltava na cobertura da história foi o depoimento de Muirhead e a sua versão dos acontecimentos".

Mulher loira, usando um suéter de gola alta cinza, sentada no sofá e olhando para a câmera
Netflix
A série, em três episódios, é contada a partir da perspectiva de Muirhead

A série começa com Muirhead ainda abalada após um término difícil, antes de conhecer McKellar no aplicativo de relacionamentos Tinder, no outono de 2020. O encontro dá início a um romance intenso que, em poucas semanas, levou a um noivado.

Pouco depois de ficarem noivos, ela perguntou se havia algo no passado dele que pudesse afetar o futuro dos dois.

Ele contou a ela que, alguns anos antes, havia atropelado um ciclista ao voltar de carro de um hotel com o irmão, mas não procurou atendimento médico para a vítima.

Mais tarde, veio à tona que os ferimentos de Parsons eram tão graves que ele teria sobrevivido apenas por 20 ou 30 minutos sem atendimento, mas é improvável que tenha morrido na hora do atropelamento.

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Os irmãos deixaram o local e voltaram depois em outro carro. Em seguida, levaram o corpo de Parsons até uma propriedade próxima de Auch Estate, onde os irmãos enterraram a vítima.

A revelação colocou Muirhead em um dilema, dividida entre a lealdade ao parceiro e fazer o que considerava certo.

Homem com óculos de sol apoiados na cabeça sorri para a câmera, enquanto dois cães preto e branco pulam ao seu redor
Netflix
Após um breve período de namoro, Alexander 'Sandy' McKellar confessou a Muirhead que havia matado o ciclista Tony Parsons

Para Allott, diretor do documentário, foi essa tensão emocional e moral que tornou a história impossível de ser ignorada.

"É um dilema impossível de não imaginar na sua própria relação. Faz você pensar no que faria no lugar dela, porque é um caso assustador, de pesadelo".

Muirhead denunciou o crime à polícia, mas o que fez em seguida é o que torna a história tão extraordinária e, em parte, explica por que a série existe. Em vez de se afastar do parceiro, ela manteve o relacionamento com ele, enquanto, em segredo, procurava a polícia e colaborava com a investigação, sem que McKellar soubesse que havia sido ela a pessoa que denunciou o crime.

Passaram-se quase três anos entre a confissão de McKellar a Muirhead e a condenação dele à prisão.

Nesse período, Muirhead gravou confissões em segredo no celular e voltou à propriedade de Auch Estate com McKellar, onde deixou discretamente uma lata de Red Bull como marcação do local. Depois, avisou a polícia sobre onde procurar o corpo na área isolada.

Embora alguns possam questionar as decisões que ela tomou, Allott diz que Muirhead fez o certo ao denunciar o crime.

Os irmãos McKellar foram presos em dezembro de 2020 e liberados sob fiança em seguida. A acusação formal só veio em dezembro de 2021.

"Ela esperava que os irmãos fossem mantidos em prisão preventiva, fossem julgados e ficassem presos para sempre, e que saíssem de sua vida, mas eles voltaram a fazer parte dela", disse Allott.

Segundo Allott, Muirhead teve que passar por esse momento de incerteza sozinha, pois ficou "exposta a eles por quase um ano e é nesse contexto que as decisões precisam ser entendidas".

Lata de Red Bull amassada na grama, diante de um marcador amarelo com o número um
Netflix
Allott e Beavis dizem que Muirhead tomou a decisão 'corajosa' de voltar à propriedade e deixar, em segredo, uma lata de Red Bull onde Tony estava enterrado

É justamente a complexidade da personalidade de Muirhead que a torna uma figura tão interessante. Segundo Allott, ela "era articulada e inteligente, uma jovem patologista promissora, com oito anos de formação médica".

"Ela tinha a vida encaminhada e, depois de conhecer Sandy [McKellar] e descobrir o que ele fez, tudo desmorona."

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Na série, Muirhead fala abertamente sobre como recorreu ao álcool e às drogas para lidar com a situação em que se viu.

Allott e Beavis dizem que a intenção é apresentar um relato equilibrado dos acontecimentos, mas também destacar "o impacto que estar à margem de um crime, sem envolvimento direto, pode ter na vida de alguém".

Imagens de câmera de segurança de um posto de combustível mostram um homem de bicicleta (Tony Parsons) na estrada
Netflix
Tony Parsons foi visto pela última vez em Glencoe Village, na noite de 29/9/2017, antes de seguir para o Bridge of Orchy Hotel, em Argyll

Há também um foco da série documental em como a polícia conduziu suas relações com Muirhead depois que ela denunciou o caso.

Allott argumenta que a polícia "não sabia como lidar com Caroline [Muirhead]", e, sem revelar muito, afirma que se ela tivesse recebido "consideração e cuidado da polícia, ela não teria tomado algumas das decisões que tomou".

Beavis, produtora da série, concorda e acrescenta que a experiência de Muirhead "ecoa muitas experiências de pessoas com o sistema de justiça criminal".

"Nós queremos mostrar como as engrenagens da justiça rodam devagar, e como isso afeta as vidas das pessoas."

A polícia escocesa e o órgão de apoio a vítimas da Escócia não quiseram participar da série documental.

Muirhead fez reclamações formais contra a polícia escocesa.

Após cinco anos de investigação, a maioria das reclamações foi arquivada. A polícia escocesa reafirma ter oferecido o apoio adequado a Muirhead.

 

'À própria sorte'

Em nota sobre a série, Muirhead disse que ela "confiava que o sistema ficaria ao seu lado e que a manteria segura quando ela estivesse em seu momento mais vulnerável, mas não foi isso que aconteceu".

Muirhead acrescentou: "Eu espero que, ao falar publicamente sobre isso e compartilhar o que aconteceu comigo, nós possamos iniciar um diálogo honesto sobre mais proteção para vítimas e testemunhas, além da necessidade desesperadora de um entendimento muito mais profundo sobre saúde mental dentro da polícia e do sistema judicial."

"O impacto de traumas e abusos é frequentemente subestimado ou descartado completamente, e isso significa que pessoas como eu são deixadas à própria sorte para lidar sozinhas com as consequências", concluiu Muirhead.

Em julho de 2023, pouco antes de o início do julgamento dos irmãos McKellar ter início no Tribunal Superior em Glasgow, Alexander "Sandy" McKellar admitiu a acusação de homicídio doloso, com uma pena reduzida.

O irmão dele, Robert, teve aceito seu pleito de inocência em relação ao crime de homicídio culposo, mas os dois irmãos admitiram o crime de obstrução de justiça ao tentarem acobertar o crime.

Alexander "Sandy" McKellar acabou condenado a 12 anos de prisão, e seu irmão, Robert, a cinco anos e três meses.

O caso também foi tema de uma série de documentários da BBC chamada Murder Case: The Vanishing Cyclist (Caso de Homicídio: O Ciclista Desaparecido, em tradução livre)

A minissérie Casar com um Assassino? já está disponível na Netflix.

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