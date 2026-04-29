Meryl Streep se emociona ao rever atriz de 'A Escolha de Sofia'

Jennifer Lejeune interpretou a filha da personagem da atriz no filme de 1982. Surpresa aconteceu em entrevista para promover 'O Diabo Veste Prada 2'

29/04/2026 11:01

Meryl Streep ficou emocionada ao ver depoimento de Jennifer Lejeune, com quem contracenou em 'A escolha de Sofia' crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meryl Streep se emocionou ao rever, mais de quatro décadas depois, a atriz Jennifer Lejeune, com quem contracenou em "A Escolha de Sofia" (1982).

O reencontro aconteceu durante uma entrevista para a emissora francesa France 2, em meio à divulgação de "O Diabo Veste Prada 2", que será lançado no Brasil nesta quinta-feira (30/4).

 

Leia Mais


Durante a conversa, Streep foi surpreendida com um vídeo gravado por Lejeune, que interpretou a filha de sua personagem no longa de 1982. Ao reconhecer a ex-colega, a atriz se emociona. "É a criança? Meu Deus, isso é maravilhoso", disse, antes de agradecer pela surpresa.

No depoimento exibido, a mulher, que tinha 4 anos durante as gravações, relembrou a convivência com Streep e disse guardar com carinho as memórias daquele período. Segundo ela, a atriz era gentil no set, o que ajudou a construir a conexão necessária para as cenas mais intensas do filme.

 Ao comentar a surpresa, Streep brincou com o apresentador ao dizer que jornalistas "nunca dão presentes". Por "A Escolha de Sofia", a atriz venceu o Oscar de melhor atriz.

