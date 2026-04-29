Meryl Streep se emociona ao rever atriz de 'A Escolha de Sofia'
Jennifer Lejeune interpretou a filha da personagem da atriz no filme de 1982. Surpresa aconteceu em entrevista para promover 'O Diabo Veste Prada 2'
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meryl Streep se emocionou ao rever, mais de quatro décadas depois, a atriz Jennifer Lejeune, com quem contracenou em "A Escolha de Sofia" (1982).
"J'avais même dit à ma mère que Meryl était ma maman préférée"— 20h30 (@20h30_france2) April 26, 2026
Jennifer Lejeune a joué avec Meryl Streep quand elle était petite, dans "Le choix de Sophie" et elle se souvient encore aujourd'hui de l'impact de l'actrice sur elle #20h30LeDimanche @LaurentDelahous pic.twitter.com/Cuil1XUn5N
O reencontro aconteceu durante uma entrevista para a emissora francesa France 2, em meio à divulgação de "O Diabo Veste Prada 2", que será lançado no Brasil nesta quinta-feira (30/4).
Durante a conversa, Streep foi surpreendida com um vídeo gravado por Lejeune, que interpretou a filha de sua personagem no longa de 1982. Ao reconhecer a ex-colega, a atriz se emociona. "É a criança? Meu Deus, isso é maravilhoso", disse, antes de agradecer pela surpresa.
No depoimento exibido, a mulher, que tinha 4 anos durante as gravações, relembrou a convivência com Streep e disse guardar com carinho as memórias daquele período. Segundo ela, a atriz era gentil no set, o que ajudou a construir a conexão necessária para as cenas mais intensas do filme.
Ao comentar a surpresa, Streep brincou com o apresentador ao dizer que jornalistas "nunca dão presentes". Por "A Escolha de Sofia", a atriz venceu o Oscar de melhor atriz.