Mineira Anna Torres saúda a latinidade no EP autoral 'Chamamento'
Cantora e compositora mistura MPB com referências vindas de Cuba, México, Argentina e Cabo Verde, sob inspiração de Milton, Caetano e Gil
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Mineira de Uberlândia radicada em São Paulo, a cantora e compositora Anna Torres lança o EP “Chamamento” (Tratore), que traz quatro faixas autorais e referências que vão do baião a sons de Cuba, passando por Clube da Esquina, México, Argentina e afro-samba. A cantora Fabiana Cozza e o multi-instrumentista paulista Ed Woiski são os convidados especiais.
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Anna Torres conta que busca criar pontes entre tradição e contemporaneidade. Inspirações vieram das artistas mexicanas Silvana Estrada e Fuensanta, da cabo-verdiana Mayra Andrade, da britânica Lianne La Havas e da argentina Mercedes Sosa.
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“Cabo Verde”, de 2019, foi a primeira composição dela, quando estava no último ano da faculdade, cursando canto popular. “Escrevi para a minha trisavó, cabo-verdiana que veio para o Brasil. Falo da ancestralidade feminina, sobre toda a complexidade que formou o Brasil”, diz Anna.
“Quanto às outras músicas, fui escrevendo aos poucos. ‘Não esqueci que sou latina’ é o meu primeiro single, lançado em abril. Falo sobre a importância do brasileiro se reconhecer enquanto latino-americano. No mês seguinte, lancei ‘Minha primeira canção de amor’, com letra sobre paixão, o lugar de encontro. Trago a metáfora do mar para falar disso.”
Influenciada pelo baião, a faixa conta com a participação especial do sanfoneiro Cosme Vieira. Dominguinhos e Gilberto Gil foram inspirações para Anna.
A faixa-título “Chamamento” resume a mensagem do EP, segundo ela. “Esta canção fala sobre união feminina. Repito bastante a importância de mulheres estarem unidas. Fabiana Cozza canta comigo e Ed Woiski toca um instrumento cubano”, diz.
Baden, Gil e Milton
Anna Torres define seu trabalho como a mistura de MPB e sonoridades latinas. Aliás, “Chamamento” tem letra em português e espanhol, com sonoridades cubanas e final que remete ao afro-samba de Baden Powell e Vinicius de Moraes.
“Trago também referências de Gilberto Gil e Caetano Veloso, de quem gosto muito e ouço desde criança”, revela a autora, admiradora de Milton Nascimento.
Vanessa Ferreira (baixo), Leonardo Mendes (guitarra) e Cabé Pinheiro (percussão) gravaram com Anna, assim como o produtor musical Swami Jr., que tocou violão e sintetizadores, além de arranjar todas as faixas.
“Gostaria de fazer turnê mineira passando por BH, cidades históricas e por Uberlândia, no Triângulo, minha cidade natal”, revela Anna.
Ela já planeja gravar álbum cheio, com 12 músicas. “Por enquanto, está somente no campo das ideias. Escrevi canções que não coloquei no EP, mas quero muito lançar”, diz.
A opção pelo formato reduzido se deve à questão financeira. “Foi a maneira que encontrei de viabilizar meu sonho, acabei reduzindo para quatro faixas. Tem mais coisas que quero dizer e ficarão para o próximo disco”, promete.
O EP “Chamamento” chegou às plataformas com apoio da campanha de financiamento coletivo realizada em 2025, por meio da Benfeitoria.
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“CHAMAMENTO”
• EP de Anna Torres
• Tratore
• Quatro faixas
• Disponível nas plataformas digitais