Jornalista da Globo relata drama com pai na UTI: "Tira você do eixo"

A jornalista Silvana Ramiro, apresentadora do telejornal Bom Dia Rio, detalhou os motivos que a levaram a se afastar da programação no início deste mês. Ela relatou ter vivido momentos de tensão devido à internação emergencial de seu pai em uma UTI.

Sem divulgar o diagnóstico específico, a apresentadora descreveu o período como uma fase de profundas incertezas. Ao lado de sua irmã, Silvana acompanhou a rotina hospitalar e destacou como o susto impactou o equilíbrio de toda a família.

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Em um desabafo em suas redes sociais, Silvana refletiu sobre a fragilidade dos planos diante de imprevistos. Ela mencionou que situações drásticas podem surgir mesmo em fases de felicidade, afetando diretamente a saúde mental e a estabilidade emocional.

"O de repente vem para todo mundo. Vem no momento em que você está em uma ótima fase e, de repente, acontece algo que te tira do eixo", afirmou a jornalista em um vídeo.

Diante do cenário crítico, a apresentadora explicou que buscou forças na religiosidade para lidar com o desespero. Para ela, o suporte espiritual foi o único caminho capaz de trazer serenidade enquanto aguardava a melhora do quadro clínico do pai.

Durante o tempo em que esteve no hospital, a comunicadora afirmou ter aprendido que nem todas as respostas estão sob o controle humano. Ela ressaltou a importância da fé para atravessar o sentimento de vazio provocado pelo medo da perda.

"Deus me ensinou, em um vazio provocado pela incerteza, que Ele é o único capaz de nos guardar quando caímos no Vale da sombra da morte", escreveu a apresentadora ao celebrar a recuperação.

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Silvana Ramiro retomou o comando do matinal no dia 7 de julho, após o período de licença. Ao encerrar seu relato, ela deixou uma mensagem de incentivo aos seguidores, sugerindo que confiem em propósitos maiores para superar fases de instabilidade na vida pessoal.