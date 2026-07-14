Eliminada do Casa do Patrão se decepciona com número de seguidores; veja

RÁDIO TUPI (RJ) – O apresentador Dudu Camargo destacou que Mari alcançou um dos maiores crescimentos de público nas redes sociais nesta temporada. A declaração ocorreu logo após a eliminação da participante do reality Casa do Patrão.

Ao deixar o confinamento, a ex-competidora foi surpreendida com o desempenho de suas plataformas digitais. Segundo o comunicador, a jovem foi "uma das participantes que mais ganhou seguidores" ao longo da disputa.



Participante do novo reality da Record descobrindo que ganhou 14 mil seguidores em quase três meses de programa. pic.twitter.com/dN4jMmmmpP — Central Reality (@centralreality) July 14, 2026

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Mari iniciou sua trajetória no programa com apenas 1.400 admiradores em seu perfil oficial. Com o fim de sua participação, esse total saltou para 14 mil usuários. O anúncio dos números foi um dos primeiros contatos da eliminada com a realidade fora do jogo.