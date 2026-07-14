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Eliminada do Casa do Patrão se decepciona com número de seguidores; veja

Participante deixou o confinamento e descobriu que seu perfil passou de 1,4 mil para 14 mil seguidores

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
14/07/2026 14:30

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Participante leva susto ao ver número de seguidores após meses de programa; assista
Perfil de Mari ganhou pouco mais de 12 mil novos seguidores durante três meses de permanência na Casa do Patrão crédito: Tupi/Reprodução

RÁDIO TUPI (RJ) – O apresentador Dudu Camargo destacou que Mari alcançou um dos maiores crescimentos de público nas redes sociais nesta temporada. A declaração ocorreu logo após a eliminação da participante do reality Casa do Patrão.

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Ao deixar o confinamento, a ex-competidora foi surpreendida com o desempenho de suas plataformas digitais. Segundo o comunicador, a jovem foi "uma das participantes que mais ganhou seguidores" ao longo da disputa.

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Mari iniciou sua trajetória no programa com apenas 1.400 admiradores em seu perfil oficial. Com o fim de sua participação, esse total saltou para 14 mil usuários. O anúncio dos números foi um dos primeiros contatos da eliminada com a realidade fora do jogo.

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