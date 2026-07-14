O que assistir nas férias de julho? Veja os filmes que chegam aos cinemas

As férias prometem movimentar os cinemas com grandes lançamentos, como “Homem-Aranha: um novo dia” e a adaptação de “A Odisseia”, de Christopher Nolan. A programação também terá opções para crianças, com títulos como “Minions & monstros”, “Moana” em versão live-action, “Patrulha Canina” e “Marsupilami”.

Entre os destaques está “Supergirl”, que conta com a roteirista de ascendência brasileira Ana Nogueira e já ultrapassou US$ 100 milhões em bilheteria. O terror também ganha espaço com filmes como “A morte do demônio: em chamas”, “Backrooms - um não-lugar” e “Herança de Narcisa”. Para quem busca comédia, “Os emergentes”, de Hsu Chien, acompanha um casal rico que precisa trabalhar para ex-empregados. Veja a lista:

"A odisseia"

Com filmagens na Grécia e na Itália, “A odisseia” estreia na próxima quinta-feira (16/7), com a grandiosidade prometida pelo mesmo visionário comandante de “Batman” e “Oppenheimer” (produção vencedora, no Oscar, em categorias como melhor filme, direção e ator), Christopher Nolan. No elenco, nomes de peso na indústria, como Zendaya, Jon Bernthal e Tom Holland; além das presenças de Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron e Lupita Nyong'o. A adaptação do poema de Homero sobre Ulisses terá ninfas, sereias, ciclope, feiticeiras e a Guerra de Troia.

"Homem-Aranha: um novo dia"

No novo filme da Marvel, que estreia em 29 de julho e tem como diretor Destin Daniel Cretton ("Shang-Chi e a lenda dos dez anéis"), Peter Parker praticamente inexiste, uma vez que é o Homem-Aranha, quase em tempo integral, quem insiste numa existência melancólica que atravessa quatro anos de ininterrupta dedicação a proteger a cidade de Nova York.

"Patrulha canina: uma aventura dino"

Com representações de bombeiros, pilotos e policiais, os animados cães do filme se aventuram em catástrofe em curso dada a incompetência e a gana do prefeito Humdinger. Em Foggy Bottom, os heroicos cães encontram Rex, um filhote de dinossauro encalhado. Novos resgates se farão necessários, uma vez que a atividade de mineração, em modo imprudente, desperta um adormecido vulcão.

"Marsupilami: confusão a bordo"

Phillippe Lacheau dirige este longa 14 anos depois da estreia nos cinemas. Na trama do filme, David viaja para a América do Sul com a finalidade de garantir o emprego em zoológico. No percurso, a ex-dele, seu filho e ainda um amigo viverão aventuras por causa de desastrada missão que envolve um bebê misterioso.

"Minions e monstros"

Poucos dias de exibição e a animação da Illumination já bateu bilheteria superior a US$ 210 milhões em todo o mundo. Codirigido por Pierre Coffin e Patrick Delage, o sétimo filme a envolver os desajeitados e entusiasmados personagens amarelos da saga nascida em 2015 tem ação passada em 1920, numa época de altas apostas na imberbe indústria do cinema. Criadores e criaturas do pioneirismo da sétima arte, os minions vão alcançar a fama, num enredo de intrigas e de traição.

"Toy story 5"

Os diretores e roteiristas McKenna Harris e Andrew Stanton abusam da graça e do sentimentalismo nesta aventura com Jessie, Woody e Buzz, a serviço dos nostálgicos defensores das brincadeiras simples, anteriores à invasão da tecnologia no imaginário lúdico dos pequenos.

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No Brasil, a aventura já superou a renda de R$ 100 milhões, norteada pelo destino de Bonnie, uma solitária menina que vai modificar, e muito, predisposta a fazer novas amizades.