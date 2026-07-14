Paul Wesley, de ‘The vampire diaries’, se casa com modelo brasileira

Paul Wesley, conhecido por seu papel como Stefan Salvatore em "The vampire diaries" e como James T. Kirk em "Star trek: strange new worlds", está oficialmente casado com a modelo teuto-brasileira Natalie Kuckenburg. O casal surpreendeu os fãs ao anunciar a união nessa segunda-feira (13/7), revelando uma cerimônia civil extremamente intimista que fugiu completamente dos padrões de Hollywood. Este é o terceiro casamento do ator de 43 anos.

Diferente de rumores iniciais, o evento não ocorreu em uma vila na Itália com dezenas de convidados, mas sim em um momento particular que contou apenas com a presença do casal, seu cachorro, Greg, e o ministro celebrante.

Como o casamento foi revelado?

Abandonando a tradição de anúncios exclusivos, Paul e Natalie compartilharam a notícia diretamente em seus perfis no Instagram. Eles publicaram uma série de fotos coloridas da cerimônia, com a legenda simples e carinhosa: "Mr. and Mrs. and the Best Boy Greg". A novidade foi celebrada por amigos, incluindo a ex-colega de elenco Nina Dobrev, que comentou "Congratulations!!!".

Os detalhes que marcaram a cerimônia

Paul Wesley e Natalie Kuckenburg celebram sua união em uma cerimônia íntima, compartilhando a felicidade com os fãs. Foto: Divulgação

A celebração foi definida pela simplicidade e pelo foco no vínculo do casal. Confira os pontos que realmente definiram o casamento:

Cerimônia Ultra-Privada

Sem convidados, festas ou holofotes. A decisão de realizar uma cerimônia civil apenas com o ministro e o cão de estimação como testemunha reforça o desejo do casal por um momento genuíno e pessoal, longe da atenção da mídia.

Vestido Sofisticado

Para a ocasião, Natalie Kuckenburg, de 26 anos, escolheu um elegante vestido modelo "Lilou" da coleção ready-to-wear da grife Galia Lahav, conhecido por seu design moderno e sofisticado.

Greg como o ‘Best Boy’

O cachorro do casal, Greg, teve um papel de destaque. Ele foi carinhosamente apresentado como o "Best Boy" (algo como "o melhor garoto" ou "pajem de honra") nas fotos, participando ativamente do momento especial.

Anúncio Direto aos Fãs

Ao optarem por anunciar o casamento em suas próprias redes sociais, o casal manteve o controle total sobre sua narrativa, compartilhando a alegria de forma autêntica e direta com quem os acompanha.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.