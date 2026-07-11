Homem vende lixo recolhido após casamento de Taylor Swift e fatura com fãs

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fãs de todo o mundo querem uma lembrancinha do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce. E Justin Gignac, um artista de Nova York, nos Estados Unidos, resolveu transformar isso em uma oportunidade de negócio. Ele usou objetos descartados nas ruas ao redor do Madison Square Garden, onde foi realizada a cerimônia e a festa, e criou peças de coleção e conseguiu vender toda a produção em apenas 24 horas.

Gignac já é conhecido por criar obras que transformam lixo urbano em obras de arte. No dia 3 de julho, data em que Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce se casaram, ele percorreu os arredores do local recolhendo objetos deixados nas ruas.

Depois, lacrou os itens em pequenos cubos de acrílico e os colocou à venda em seu site por US$ 25 (cerca de R$ 135 na cotação atual). Também foram produzidas versões maiores, comercializadas por US$ 100 (aproximadamente R$ 540).

As 50 unidades menores, batizadas de Pocket Garbage ("Lixo de Bolso"), esgotaram em apenas um dia. "Há lixo no chão depois da festa. Coletado na beira de uma 'história de amor' do lado de fora do Madison Square Garden, o mais perto que se poderia chegar do grande dia de Taylor e Travis sem um convite”, escreveu o artista na descrição do produto.

O que havia dentro dos cubos?

As "esculturas" continham objetos comuns encontrados nas ruas após o evento, como bitucas de cigarro, tampas de garrafa, talheres descartáveis, canudos, embalagens de pirulito Ring Pop, um AirPod esquerdo e até um teste de ovulação usado.

"Circulei pelo perímetro e encontrei um pirulito Ring Pop. Achei aquele AirPod esquerdo e também um kit de teste de ovulação”, contou em entrevista à CBS News.

O artista faz questão de esclarecer que não há qualquer comprovação de que os objetos tenham pertencido aos noivos ou aos convidados da cerimônia. Segundo ele, todos os itens foram recolhidos do lado de fora das barreiras montadas ao redor do Madison Square Garden.

"Infelizmente, não fui convidado, então não consegui pegar aquele lixo de primeira qualidade de dentro do evento", brincou.

Mesmo sem qualquer ligação direta com Taylor Swift, os objetos despertaram o interesse dos fãs da cantora."Acho que, com os 'Swifties', qualquer coisa pela Taylor Swift. Vejo gente comprando só a caixa, só para ter o objeto”, revelou Natalia Cruz, fã da cantora e uma das sortudas que conseguiu uma das “lembrancinhas”.

Negócio existe há 25 anos

Embora a coleção inspirada no casamento tenha chamado atenção nas redes sociais, Gignac trabalha com esse conceito há cerca de 25 anos. Ao longo da carreira, ele transformou em peças de coleção o lixo recolhido após eventos marcantes da cidade de Nova York, como a posse do ex-presidente Barack Obama, em 2009, e o desfile comemorativo da conquista do Super Bowl pelo New York Giants, em 2012.

Além das coleções temáticas, o artista também produz cubos personalizados para casamentos e outras celebrações, preservando objetos como votos, caixas de alianças e lembranças dos eventos.

"Eu tento celebrar momentos culturais em Nova York. Este parecia ser um evento importante, então quis capturar uma pequena cápsula do tempo daquele momento", explicou.

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Para Gignac, a proposta vai além da venda de lembranças curiosas. "Gosto de encontrar beleza, alegria e encanto nas coisas que são ignoradas e descartadas", afirmou.