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IMPACTO

O 'efeito Taylor Swift' na economia: como a cantora movimenta milhões

De turnês a produtos e até seu relacionamento, entenda como a artista gera um impacto econômico gigantesco por onde passa

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
03/07/2026 18:07

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O 'efeito Taylor Swift' na economia: como a cantora movimenta milhões
Entenda Taylor Swift e seu &quot;efeito econômico&quot; que movimenta bilhões globalmente. crédito: CHANDAN KHANNA

A simples presença da cantora Taylor Swift em uma cidade é suficiente para gerar um fenômeno econômico. Conhecido como "efeito Taylor Swift", o termo descreve o impacto econômico que a artista provoca por onde passa, movimentando muito mais do que apenas a indústria musical.

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O que é o 'efeito Taylor Swift'?

O "efeito Taylor Swift" refere-se ao significativo impulso econômico gerado nas cidades e países que recebem a cantora. Esse impacto abrange desde o aumento de gastos em turismo, hotelaria e restaurantes até o crescimento nas vendas do comércio local durante sua passagem.

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Esse fenômeno é tão notável que já foi tema de análises de importantes instituições financeiras. A presença da artista em uma localidade desencadeia uma onda de consumo que beneficia múltiplos setores, transformando um evento musical em um verdadeiro motor para a economia regional.

Como a 'The Eras Tour' impulsionou a economia?

A turnê mundial "The Eras Tour", realizada entre 2023 e 2024, foi a principal vitrine desse poderio. As apresentações geraram receitas bilionárias, não apenas com ingressos, mas com todos os gastos criados em torno de cada show. O impacto direto pôde ser visto em várias frentes:

  • Hospedagem e alimentação: hotéis e restaurantes registraram picos de ocupação e faturamento nas datas dos eventos.

  • Transporte: companhias aéreas e serviços de transporte terrestre viram um aumento expressivo na demanda de passageiros.

  • Comércio local: lojas de roupas, salões de beleza e outros serviços se beneficiaram do público que se preparava para as apresentações.

  • Empregos temporários: a organização dos shows criou milhares de vagas em áreas como segurança, montagem e logística.

Qual o impacto além dos palcos?

O poder econômico de Taylor Swift não se limita às suas turnês. O relacionamento com Travis Kelce, por exemplo, gerou um aumento na audiência dos jogos da National Football League (NFL) e na venda de camisas do atleta, segundo dados da própria liga.

Cada passo da cantora, seja no palco ou na vida pessoal, se converte em um evento com consequências financeiras expressivas, consolidando sua imagem como uma potência econômica global.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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