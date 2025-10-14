Reforma de UTI do Hospital Infantil João Paulo II é entregue pelo governo

O governo de Minas entregou nesta terça-feira (14/10) a reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Segundo o secretário de Estado de Saúde (SES-MG), Fábio Baccheretti, a obra custou R$ 300 mil.

A intervenção foi uma de várias em andamento para a unidade hospitalar, que está interligada com o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII. Dentre elas, estão também a instalação de dois elevadores para a internação do Hospital Infantil e banheiros novos em ambos os hospitais, revitalização da fachada do HPS, instalação de tubo pneumático e implantação de farmácia ambulatorial.

As crianças que estavam na Unidade foram transferidas para o Hospital João XXIII, onde os leitos pediátricos funcionaram durante os 53 dias de obras. Segundo Baccheretti, oito crianças serão transferidas para a nova unidade nesta quarta-feira (15/10) por uma equipe especializada pela rampa de acesso, sem risco à saúde delas.

De acordo com o secretário, as crianças e familiares, ao retornar à UTI, vão encontrar um uma melhor climatização, que vai manter a temperatura ideal no CTI e novos sistema de gestão de resultados, parque tecnológico (como computadores e camas) e armários. “Aqui era cheio de problemas de Vigilância Sanitária, comuns em prédios grandes, mas agora não temos mais”, explicou.

A unidade, de 240 m², conta com 16 leitos, sendo quatro deles isolados, com pias e itens de higienização próprios, e três enfermarias com quatro leitos. As paredes, de cores claras, são plotadas com desenhos de mergulhadores e animais marinhos. Segundo a Fhemig, a escolha das imagens foi feita a partir de uma votação com pais e funcionários da UTI. Ao todo, foi utilizado um investimento de R$ 300 mil.

A escolha dos meses de setembro a outubro para a revitalização se deu em razão de ser um período com poucas internações, que é não sazonal para doenças respiratórias. Também foi feito um cabeamento estruturado, alteração na rede gás e instalação de nova climatização.

Conforto para famílias

A reforma da UTI significa mais conforto para familiares que acompanham crianças durante tratamentos médicos. É o que percebeu a autônoma Lorena Albergania, mãe de Marco Antônio, um bebê de 1 ano e 2 meses, que passou por internação no HIJPII.

Leandro Couri/EM/D.A. Press

À reportagem, ela contou que o filho teve um choque séptico e precisou ficar internado entre os dias 19 a 21 de agosto, quando precisou ser transferido ao HPS para as reformas. “É muito importante pra gente que está passando por esse momento delicado encontrar uma estrutura melhor. Eu vejo isso como um grande respeito e cuidado com a população”, disse.

Para a mãe, o conforto de um local novo pode facilitar momentos de apreensão na família. “Muitas mães ficam aqui direto e é cansativo, passamos por cansaço mental. Agora, tudo fica mais fácil para as mães passarem o período necessário”, disse Lorena.

Novos investimentos

Há previsão de cinco novos investimentos nos hospitais. Segundo o secretário, as enfermarias do 5º e 7º andar serão revitalizadas ainda em 2025. Para o ano de 2026, estão previstas a ampliação do Centro de Tratamentos de Queimados; a revitalização do setor de endoscopia e ambulatório do HPS; a implantação da sala híbrida de emergência, que seria a primeira em trauma no SUS no país; e a ampliação dos refeitórios de ambos os hospitais.