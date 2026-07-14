Virginia Fonseca compra apartamento milionário no prédio de Neymar

A influenciadora Virginia Fonseca acaba de garantir um espaço no edifício onde Neymar Jr. também tem um apartamento, localizado em Itapema, Santa Catarina. A empresária adquiriu uma unidade no empreendimento de alto padrão, confirmando sua presença na cidade que detém, atualmente, o título de metro quadrado mais caro do país.

De acordo com o portal Metrópoles, com base no Índice FipeZap, o município catarinense ultrapassou a vizinha Balneário Camboriú e passou a liderar o ranking nacional, com um preço médio de R$ 15.327 por metro quadrado. O valor supera o registrado em grandes metrópoles brasileiras, incluindo as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.



O imóvel está situado no Edify One, um arranha-céu de 140 metros de altura posicionado estrategicamente de frente para a Meia Praia. O projeto, que tem entrega prevista para dezembro de 2028, contará com 41 unidades exclusivas distribuídas em uma estrutura moderna e luxuosa no Litoral Norte do estado.

A nova moradia de Virginia terá uma configuração de andar inteiro, com aproximadamente 400 metros quadrados de área privativa. O espaço será composto por cinco suítes e infraestrutura completa para funcionários, além de contar com a comodidade de elevadores que fazem a parada diretamente dentro do imóvel.

Embora o valor exato da transação não tenha sido oficialmente revelado, o investimento para uma unidade com essas características é estimado em mais de R$ 20 milhões. O apartamento da influenciadora fica posicionado logo acima da unidade pertencente a Neymar, reforçando o perfil de exclusividade do condomínio.

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No topo da torre, o empreendimento reserva ainda uma cobertura triplex, localizada entre o 39º e o 41º andar. O imóvel mais caro do prédio é avaliado em R$ 50,8 milhões, o que faz do edifício um dos endereços mais valorizados da região.