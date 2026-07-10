Fascínio por Neymar: neurociência explica o fenômeno 'neysexual'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um fenômeno tem ganhado destaque nas redes sociais: homens heterossexuais que brincam sobre sentir atração por Neymar. O movimento, que recebeu o nome informal de "neysexual", gerou memes e comentários bem-humorados, levantando discussões sobre comportamento e masculinidade.

Para a neurocientista e analista emocional Telma Abrahão, o caso não se resume a uma questão de orientação sexual. Ela explica que o cérebro humano cria uma sensação de familiaridade com figuras de grande relevância social e midiática.

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Neymar reúne atributos associados a sucesso, status e competência. Muitas pessoas projetam nele desejos e aspirações. "Na internet, essa admiração frequentemente é traduzida em memes e brincadeiras", afirma a especialista.

Segundo Abrahão, o humor funciona como uma forma socialmente aceita para expressar o fascínio e a identificação por um ícone cultural.

Apesar de muitas publicações terem tom humorístico, a linguagem usada frequentemente possui conotação sexual. A neurocientista esclarece que isso não significa um desejo literal. "A atração humana é muito mais complexa do que apenas orientação sexual", pontua.

É possível admirar atributos como carisma e poder sem que isso represente desejo sexual. Para ela, as brincadeiras nas redes sociais são, em muitos casos, uma erotização simbólica, utilizada como recurso de humor em um ambiente que amplifica exageros.

Risco de reforçar estereótipos

A especialista também alerta para um efeito colateral da viralização: a manutenção de padrões sobre como homens podem demonstrar admiração. Segundo ela, as redes sociais simplificam comportamentos complexos em narrativas fáceis de compartilhar.

"Quando tudo vira meme, existe o risco de transformar formas legítimas de admiração em caricaturas", analisa. Como consequência, são reforçados modelos rígidos de masculinidade, nos quais o afeto ou o encantamento entre homens precisam ser justificados pela ironia.

O fenômeno Neymar

A escolha de Neymar como foco desse fascínio não é aleatória. Para Telma, o jogador se tornou um fenômeno cultural cuja imagem vai além do esporte, envolvendo talento, exposição na mídia e vida pessoal acompanhada pelo público.

Do ponto de vista da neurociência, figuras com alta exposição ativam sistemas cerebrais ligados à atenção e à recompensa. A exposição constante a uma pessoa gera uma sensação de familiaridade, fenômeno conhecido como "efeito da mera exposição".

O cérebro passa a perceber aquela figura como mais próxima e relevante, mesmo sem contato direto. "Esse fenômeno fala menos sobre o Neymar em si e mais sobre a forma como os homens vêm encontrando novas maneiras de expressar admiração, identificação e afeto", conclui.

Para a especialista, o caso mostra como a cultura digital tem remodelado a forma de expressar emoções. Entre memes e brincadeiras, o que parece apenas entretenimento pode revelar mudanças importantes na maneira como homens lidam com admiração, afeto e pertencimento em um ambiente cada vez mais influenciado pelas redes sociais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.