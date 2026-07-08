Neymar compra mansão por Pix e sem visitar: 'Só levei a roupa'

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O empresário da construção civil Luiz Moura revelou detalhes sobre a venda da mansão onde Neymar mora em Santos, no Morro Santa Terezinha. Em entrevista ao podcast "Fala, Lazinho", ele contou que a negociação foi concluída em menos de uma semana e sem nenhuma visita do jogador.

Tudo começou quando um corretor perguntou a Moura se ele tinha interesse em vender a propriedade. O imóvel, uma das áreas mais valorizadas da cidade, reúne três casas no mesmo terreno, com vista para o mar, piscina de borda infinita e paredes de vidro.

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Sem nunca ter cogitado a venda, o empresário estabeleceu um valor alto. A resposta do corretor foi imediata: o negócio já estava fechado. Não houve contraproposta ou qualquer discussão sobre o preço.

No dia seguinte, um rapaz acompanhado do corretor pediu para filmar a área externa do imóvel. Durante a gravação, ele fez uma videochamada e disse "Ney". Foi nesse momento que Moura percebeu que o comprador poderia ser o jogador de futebol.

Pagamento por Pix

A documentação foi preparada rapidamente, mas Luiz Moura afirmou que só assinaria a escritura após o recebimento do pagamento. Assim que seu advogado mencionou o assunto ao comprador, o dinheiro caiu imediatamente na conta via Pix. O empresário disse que nunca encontrou Neymar pessoalmente durante o processo.

A compra foi realizada "de porteira fechada", o que significa que incluiu todos os móveis, eletrodomésticos, louças e roupas de cama e banho.

Posteriormente, a negociação se estendeu à coleção de cerca de 15 motos de colecionador que pertenciam ao filho de Moura. Após ver os veículos por vídeo, Neymar decidiu adquirir todas, incluindo modelos das marcas Ducati, Honda, MV Agusta, Suzuki, Yamaha e Kawasaki.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.