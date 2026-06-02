Neymar Jr. ganha personagem animado 'Ney Ney' antes da Copa do Mundo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Às vésperas da Copa do Mundo, Neymar Jr. ganhou seu primeiro personagem animado. A animação, chamada "Ney Ney", foi desenvolvida pela FlyMedia em parceria com a NR Sports, empresa que faz a gestão de imagem do jogador.

A iniciativa é a primeira no formato de propriedade intelectual para o atleta. O objetivo é fortalecer a imagem do camisa 10 e ampliar o alcance de sua marca pessoal, que reúne mais de 420 milhões de seguidores em plataformas de vídeo e redes sociais.

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"Ney Ney" é uma versão animada do jogador e produzirá conteúdos em diferentes idiomas. A estratégia de distribuição terá foco principal no YouTube, mas também inclui plataformas como TikTok e Instagram. Serão criados formatos diversos de narrativa para manter o engajamento dos admiradores.

Estratégia e visão global

Neymar da Silva Santos - o Neymar Pai - afirma que o projeto foi pensado para dialogar com audiências globais, conectando esporte, entretenimento e tecnologia. "O Neymar Jr. é uma das personalidades mais relevantes do mundo, e transformar essa força cultural em um universo animado amplia as possibilidades de interação com fãs e marcas de uma forma inédita", diz.

O projeto reforça o posicionamento da FlyMedia na nova geração de influenciadores de inteligência artificial. Este mercado combina IA, distribuição multiplataforma e construção de audiência global, atraindo a atenção de marcas, plataformas e investidores.

Segundo Victor Trindade, CEO e cofundador da FlyMedia, o lançamento representa uma mudança na indústria de mídia digital. "As personalidades deixam de atuar apenas como creators para se tornar propriedades intelectuais capazes de gerar narrativas contínuas, novos formatos de conteúdo e oportunidades de licenciamento em escala global", explica.

Trindade conclui que o personagem foi desenvolvido para ampliar o alcance da imagem de Neymar Jr. às vésperas da Copa do Mundo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.