Expansão de negócios: Neymar agora tem sua própria marca de óculos

Neymar Jr. é um dos maiores nomes do futebol mundial na atualidade e também uma presença constante no mercado de moda e lifestyle. Ao longo da carreira, o atacante construiu uma imagem que se vincula ao visual urbano, combinando referências de rua com peças de grandes grifes internacionais. Agora, esse percurso recente ganha um novo capítulo com o lançamento da marca própria de óculos. O fato reforça a atuação do atleta como empreendedor no segmento fashion.

O projeto marca uma etapa em que a figura pública passa a administrar não apenas a própria imagem, mas também um portfólio de produtos autorais. Assim, a criação da NJR Eyewear demonstra uma estratégia de consolidação de marca pessoal, conectando futebol, estilo de vida e consumo. Dessa forma, o jogador amplia a presença em um mercado em que já atuava como influenciador e garoto-propaganda.

A NJR Eyewear, marca de óculos de Neymar Jr., nasce justamente dessa relação prolongada com o acessório – Divulgação

Neymar Jr. e o impacto do streetwear de luxo

A construção do estilo de Neymar Jr. acompanha a evolução do chamado streetwear de luxo, tendência que mistura peças casuais com itens de alto valor de marcas de renome. Cabelos com cortes marcantes, correntes, brincos, óculos chamativos, tênis colecionáveis e roupas com caimento largo compõem um repertório visual que o acompanha desde o início da carreira. Assim, esse conjunto de elementos ajudou a transformar o atleta em referência de moda para parte do público jovem.

Com o tempo, a imagem do jogador passou a ser alvo de disputa por grandes empresas do setor. Parcerias com marcas como Louis Vuitton, Dior, Nike e Puma consolidaram Neymar Jr. como rosto de campanhas globais, associando sua figura a coleções esportivas e também a linhas mais sofisticadas. Assim, o futebolista ultrapassou o papel tradicional de atleta patrocinado e passou a integrar o circuito de moda como símbolo de estilo de vida.

O que é a NJR Eyewear e qual a proposta da marca?

A NJR Eyewear, marca de óculos de Neymar Jr., nasce justamente dessa relação prolongada com o acessório. Afinal, o jogador costuma aparecer em eventos, viagens e registros em redes sociais usando diferentes modelos. Isso ajudou a criar uma identidade visual própria. Portanto, a nova grife transforma esse hábito pessoal em produto, direcionado a consumidores que se identificam com o estilo do atleta.

A coleção de estreia é organizada em três linhas principais: Origins, Icons e Legends. Cada uma representa uma fase da trajetória esportiva do atacante: início da carreira, auge de desempenho e legado construído ao longo dos anos. Ao todo, a marca apresenta 23 modelos de óculos de sol, desenhados para dialogar com o universo urbano e com a estética híbrida que une periferia, moda de luxo e cultura esportiva.

O lançamento resulta de uma parceria entre a empresa Aura e a NR Sports, responsável pela gestão da carreira de Neymar Jr. A proposta declarada das companhias é desenvolver um portfólio que traduza a “essência” do jogador em produtos comercializáveis, criando um elo direto entre a narrativa biográfica do atleta e a identidade visual dos óculos.

A NJR Eyewear pretende ir além dos óculos de sol?

Os planos para a marca de óculos de Neymar Jr. não se limitam à primeira coleção. A estratégia anunciada inclui a expansão para modelos de grau, opções esportivas e outras variações em categorias consideradas criativas, o que pode aproximar ainda mais a grife de diferentes públicos. Essa diversificação tende a posicionar a NJR Eyewear não apenas como linha de acessórios de moda, mas como uma marca completa no segmento óptico.

Dentro e fora dos gramados, Neymar Jr. segue associado ao visual de streetwear de luxo. As combinações de roupas oversized, conjuntos monocromáticos e sneakers de coleção dialogam com os óculos que agora levam sua assinatura. A marca se apoia justamente nessa conexão entre estilo pessoal e produto, aproveitando a visibilidade do atleta em redes sociais e em transmissões esportivas para reforçar a presença no mercado.

Com o tempo, a imagem de Neymar passou a ser alvo de disputa por grandes empresas do setor da moda – depositphotos.com / DURAOFOTO

Como o estilo de Neymar Jr. influencia a moda e o consumo?

A influência de Neymar Jr. na moda se sustenta em alguns elementos recorrentes do visual do jogador, que ajudam a explicar o potencial da NJR Eyewear:

uso frequente de peças oversized, como camisetas largas, calças com caimento solto e jaquetas volumosas. Conjuntos marcantes: preferência por looks monocromáticos ou coordenados, em cores vibrantes ou neutras, que destacam o conjunto como um todo.

Esse repertório reforça a imagem do atleta como referência visual, principalmente entre fãs que acompanham o dia a dia nas redes. Ao transformar o acessório favorito em negócio próprio, a NJR Eyewear consolida uma etapa em que o estilo deixa de ser apenas elemento de expressão pessoal e passa a integrar uma estratégia mais ampla de empreendedorismo e construção de marca.

Dessa forma, a trajetória de Neymar Jr. na moda passa a incluir não apenas participações em campanhas e colaborações com grandes empresas, mas também a gestão de um empreendimento que carrega o próprio nome. A marca de óculos surge como síntese desse movimento, conectando o futebol ao universo fashion em um projeto pensado para o longo prazo.