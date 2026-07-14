7 filmes e séries para entender o universo das operações policiais

Obras audiovisuais que mergulham fundo no universo policial ilustram ficcionalmente as engrenagens do combate ao crime organizado. Seja pela tensão de uma perseguição ou pela imersão em investigações intrincadas, certas produções viraram referência no gênero. Para quem se interessa pelos bastidores dessas ações, separamos sete títulos que exploram o tema com maestria e vão te prender no sofá.

1. "Tropa de Elite" (2007)

Um marco do cinema nacional, o filme dirigido por José Padilha expõe a rotina do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro. A narrativa visceral do Capitão Nascimento se tornou um fenômeno cultural e um retrato cru da guerra urbana na cidade.

2. "Narcos" (2015-2017)

Esta série da Netflix dramatiza a caçada ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar nos anos 80 e 90. A produção é notável pelo detalhismo com que reconstitui as operações conjuntas entre a polícia colombiana e o DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos.

3. "The Wire" (A Escuta) (2002-2008)

Considerada por muitos uma das melhores séries já feitas, "The Wire" oferece um olhar quase documental sobre o tráfico de drogas em Baltimore. Sua credibilidade vem da fonte: o criador David Simon foi repórter policial por anos no jornal The Baltimore Sun.



4. "Sicario: Terra de Ninguém" (2015)

O filme acompanha uma agente do FBI que se junta a uma força-tarefa do governo para combater o narcotráfico na fronteira entre os Estados Unidos e o México. A obra se destaca pela atmosfera de tensão constante e por questionar os limites morais das operações.

5. "Dom" (2021-2023)

A série brasileira da Amazon Prime Video conta a história real de Pedro Dom, um jovem de classe média do Rio que se tornou líder de uma quadrilha de assaltos a residências. O diferencial é a narrativa contada sob a perspectiva de seu pai, um policial que dedicou a vida ao combate às drogas.

6. "Cidade de Deus" (2002)

Embora o filme não seja a respeito de operações policiais, o longa de Fernando Meirelles é fundamental para entender a origem do crime organizado nas favelas do Rio. A obra mostra a evolução das dinâmicas de poder e violência ao longo de décadas, servindo de pano de fundo para qualquer discussão sobre segurança pública.

7. "La Casa de Papel" (2017-2021)

Um fenômeno global, a série espanhola inverte a perspectiva e mostra uma operação criminosa de dentro. O grande atrativo é justamente o jogo de xadrez entre os assaltantes e as forças policiais que tentam desvendar e neutralizar cada passo do plano.

Essas histórias são baseadas em fatos reais?

Muitas dessas obras se inspiram em acontecimentos e pessoas reais, mas quase sempre usam

licença poética para construir o drama. Narcos e Dom partem de histórias verídicas. Já Tropa de Elite foi baseado no livro Elite da Tropa, escrito por dois ex-oficiais do BOPE, André Batista e Rodrigo

Pimentel, em parceria com o antropólogo Luiz Eduardo Soares. Cidade de Deus foi baseado no livro

homônimo de Paulo Lins, que reúne histórias compiladas pelo autor entre os moradores da

favela.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.