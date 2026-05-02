Fernando Meirelles prepara filme com Wagner Moura e estrelas de Hollywood

Wagner Moura, Ralph Fiennes e Colin Farrell foram escalados para "Art", novo filme de Fernando Meirelles, segundo a revista Variety. Baseado na peça de Yasmina Reza e vencedora do Tony, o filme seguirá um trio de amigos que vê sua amizade em crise após a aquisição de uma pintura branca extremamente cara.



A comédia do diretor brasileiro, responsável por "Cidade de Deus", estará no Mercado do Filme do próximo Festival de Cannes, área em que produtoras diversas buscam acordos de financiamento e distribuição para novos projetos.

Hoje, Meirelles também se prepara para lançar "Corrida dos Bichos", ficção-científica que codirigiu com Rodrigo Pesavento e Ernesto Solis e prevista para estrear no Prime Video ainda este ano, e "Here Comes The Flood", suspense estrelado por Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones e que será lançado pela Netflix.

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"Art" não tem uma data de estreia até o momento.