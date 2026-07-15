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Repórter de TV demitido após o expediente desabafa: 'Muita mágoa'

Matheus Oliveira, repórter da TV Antena 10, afiliada da Record no Piauí, comentou sobre o desligamento, anunciado no fim da tarde de sexta-feira

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
15/07/2026 18:42

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Após expediente, repórter da Record é demitido e desabafa:
Matheus Oliveira trabalhou como repórter e apresentador na TV Antena 10 durante oito meses crédito: Tupi

O jornalista Matheus Oliveira encerrou sua passagem pela TV Antena 10, afiliada da Record no Piauí, de forma inesperada.

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O desligamento foi comunicado ao profissional no fim da tarde de sexta-feira, logo após ele ter concluído suas obrigações diárias na Redação.

 

Durante os oito meses em que esteve na emissora, Oliveira exerceu funções de peso na programação. Além de estar à frente do telejornal "Piauí no Ar", o repórter era responsável por entradas ao vivo no programa "Cidade Alerta", exibido nacionalmente por Reinaldo Gottino.

Em um desabafo publicado nas redes sociais, o profissional expressou surpresa com a decisão repentina.

Ele afirmou que, apesar de ter cumprido todas as metas laborais, não houve nenhum aviso prévio sobre a demissão, que ocorreu de maneira totalmente imprevista por sua parte.

"Saio pela porta da frente, mas com muita mágoa", declarou Oliveira. O jornalista reforçou que deixa o veículo com a consciência tranquila, apesar da insatisfação com a forma como o vínculo foi encerrado pela Record local.

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O repórter finalizou sua manifestação com uma reflexão sobre a fragilidade das relações profissionais. Segundo ele, em certas ocasiões, a mesma estrutura que oferece suporte pode acabar impulsionando a queda do colaborador no ambiente de trabalho.

 

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