Juliano Floss viverá filho de Alexandre Nero em produção da Globo

O universo de Nelson Rodrigues servirá de base para a nova série original do Globoplay, intitulada "Paraíso Perdido". Escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg, a obra de 40 capítulos transporta para o Rio de Janeiro atual os enredos de clássicos como "Toda Nudez Será Castigada", "Bonitinha, Mas Ordinária" e "Os Sete Gatinhos".

Após conquistar a terceira colocação no BBB26, o dançarino Juliano Floss foi escalado para integrar o projeto. O namorado de Marina Sena foi aprovado em testes da emissora para estrear como ator na produção, seguindo o caminho de outros nomes que saíram do reality para a teledramaturgia, como Jade Picon, Rafa Kalimann e Grazi Massafera.

A trama terá Alanis Guillen como a personagem Maria Cecília, papel que chegou a ser oferecido para Marina Ruy Barbosa, que não pôde aceitar o convite devido a conflitos de agenda. O ator Eduardo Sterblitch também protagoniza a série no papel de Peixoto, genro do personagem Werneck.

Floss interpretará Heitor, filho de Werneck, vivido por Alexandre Nero. A relação entre os dois será marcada pela rivalidade, já que pai e filho vão disputar o interesse da mesma mulher ao longo da história, que também adapta elementos da peça "A Mulher Sem Pecado".

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O amigo de Ana Paula Renault faz parte de uma aposta da emissora em talentos vindos do programa de confinamento para reforçar o elenco de produções do streaming. A série ainda não teve a data de lançamento divulgada, mas promete uma abordagem contemporânea para os dramas rodriguianos.