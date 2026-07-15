Assine
overlay
Início Cultura
TELEVISÃO

Juliano Floss viverá filho de Alexandre Nero em produção da Globo

Terceiro colocado no 'BBB26' foi confirmado no elenco de 'Paraíso Perdido', série do Globoplay, que terá 40 capítulos e será baseada em Nelson Rodrigues

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
15/07/2026 18:21

compartilhe

SIGA
×
Estrela do BBB 26 é escalada para a nova novela da Globo ao lado de Alexandre Nero
Juiano Floss foi o terceiro colocado do 'BBB 26', que teve Ana Paula Renault, sua aliada, como vencedora crédito: Tupi

O universo de Nelson Rodrigues servirá de base para a nova série original do Globoplay, intitulada "Paraíso Perdido". Escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg, a obra de 40 capítulos transporta para o Rio de Janeiro atual os enredos de clássicos como "Toda Nudez Será Castigada", "Bonitinha, Mas Ordinária" e "Os Sete Gatinhos".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Após conquistar a terceira colocação no BBB26, o dançarino Juliano Floss foi escalado para integrar o projeto. O namorado de Marina Sena foi aprovado em testes da emissora para estrear como ator na produção, seguindo o caminho de outros nomes que saíram do reality para a teledramaturgia, como Jade Picon, Rafa Kalimann e Grazi Massafera.

A trama terá Alanis Guillen como a personagem Maria Cecília, papel que chegou a ser oferecido para Marina Ruy Barbosa, que não pôde aceitar o convite devido a conflitos de agenda. O ator Eduardo Sterblitch também protagoniza a série no papel de Peixoto, genro do personagem Werneck.

Floss interpretará Heitor, filho de Werneck, vivido por Alexandre Nero. A relação entre os dois será marcada pela rivalidade, já que pai e filho vão disputar o interesse da mesma mulher ao longo da história, que também adapta elementos da peça "A Mulher Sem Pecado".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O amigo de Ana Paula Renault faz parte de uma aposta da emissora em talentos vindos do programa de confinamento para reforçar o elenco de produções do streaming. A série ainda não teve a data de lançamento divulgada, mas promete uma abordagem contemporânea para os dramas rodriguianos.

Tópicos relacionados:

bbb26 globo serie televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay