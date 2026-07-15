TV Globo planeja mudança na bancada do Jornal Nacional

A bancada do "Jornal Nacional" deve passar por uma nova transição de apresentadores em breve. Depois da saída de William Bonner, agora é Renata Vasconcellos quem pode se despedir do principal telejornal da TV Globo. A mudança estaria planejada para ocorrer em setembro de 2027.

Segundo o colunista de TV Alessandro Lo Bianco, a emissora já trabalha com o nome de Camila Bomfim como a provável sucessora na função. Atualmente, a jornalista de 44 anos comanda o "Conexão GloboNews", cargo que ocupa desde julho de 2021 e que a consolidou na cobertura política nacional.

Fora das câmeras, a brasiliense iniciou sua formação em Comunicação Social aos 17 anos. Filha de uma pedagoga e de um economista, Camila é mãe de João, de 10 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o também jornalista Robson Bonin.

Divulgação / GloboNews Camila Bomfim comanda o 'Conexão GloboNews' desde 2021

A trajetória da comunicadora no grupo começou em 2006, na sucursal da Globo em Brasília, após três anos atuando na mídia local do Distrito Federal.

Ela ganhou visibilidade por reportagens investigativas e passagens pelo "Fantástico", demonstrando versatilidade entre a apuração de rua e a apresentação.

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Camila já integra a escala de plantonistas do telejornal em feriados e fins de semana. Essa experiência prévia na bancada é vista como parte da preparação para a troca oficial planejada para o final do próximo ano.