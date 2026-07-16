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PERDA NO MEIO CIENTÍFICO

Morre aos 81 anos Vicente Filho, referência na veterinária nacional

O ex-professor da UFMG faleceu nesta quarta (15/7) e, desde então, amigos e entidades científicas e de educação vêm prestando homenagens

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FS
Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
16/07/2026 17:01

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Vicente Filho nasceu no dia 10 de maio de 1945
Vicente Filho era referência nos estudos sobre andrologia e ginecologia animal crédito: Redes Sociais/Reprodução

Morreu nessa quarta-feira (15/7), aos 81 anos, o médico veterinário, pesquisador e professor Vicente Ribeiro do Vale Filho, referência nos estudos sobre andrologia e ginecologia animal, que lecionou por décadas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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De acordo com o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA), o professor se graduou em medicina veterinária pela UFMG em 1967, onde também se tornou mestre, em 1975. Onze anos depois veio o doutorado em andrologia – estudo sobre a saúde reprodutiva dos machos – na University of Guelph, no Canadá.

Por décadas, Vicente se dedicou à docência, como professor titular na Escola de Veterinária da UFMG, participando da formação de centenas de pesquisadores, professores e profissionais de campo.

Ainda segundo o CBRA, Vicente foi autoridade máxima e pioneira nas áreas de Andrologia e Ginecologia Animal. “Suas pesquisas revolucionaram a compreensão sobre a puberdade e precocidade sexual, a criopreservação de sêmen e os testes funcionais de integridade de membranas espermáticas. Sua contribuição foi decisiva para o manejo de touros zebuínos criados de forma extensiva no Brasil”, afirmou o colégio em uma nota publicada nas redes sociais.

Entidades como a Associação Brasileira de Andrologia Animal (ABRAA) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG) também prestaram homenagens em suas redes sociais.

 

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Despedida

O velório de Vicente acontece nesta quinta-feira (16/7), entre 14h e 18h, na Funeral House, localizada na Avenida Afonso Pena, 2.158, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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