Betim terá campus da UFMG e obras começam neste semestre, afirma prefeito
Segundo o prefeito Heron Guimarães, obras terão início ainda neste semestre; campus será instalado no bairro Jardim Petrópolis
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O prefeito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil), anunciou nessa sexta-feira (3/7), por meio das redes sociais, que o município na Grande BH receberá um campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Segundo o prefeito, a implantação da unidade é resultado de uma articulação conjunta com o deputado federal Reginaldo Lopes e a reitoria da UFMG.
"Essa conquista é resultado de uma grande união de esforços, com o apoio do deputado federal Reginaldo Lopes e da Reitoria da UFMG, que acreditaram nesse projeto e caminharam conosco para torná-lo realidade", publicou.
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Heron Guimarães também informou que as obras do novo campus devem começar ainda neste semestre. "A chegada da UFMG representa mais oportunidades para nossa juventude, mais desenvolvimento para Betim e um novo capítulo na história da nossa cidade. É uma conquista de todos os betinenses. Viva a UFMG em Betim!", escreveu.
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A criação da unidade foi oficializada por meio de decreto publicado nessa sexta-feira pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. O campus será instalado na Rua Omar Campos Guimarães, nº 200, no Bairro Jardim Petrópolis.
A reportagem procurou a UFMG, o Ministério da Educação (MEC) e a Prefeitura de Betim para obter mais informações sobre a implantação da unidade, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.
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