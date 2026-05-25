UFMG lança edital do Seriado 2026 e divulga novos locais de prova

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicou edital com regras da primeira etapa do vestibular seriado da instituição. As normas valem para a primeira etapa do ciclo 2026-2028, para aqueles que ingressam em 2029, e do segundo período 2025-2027, que entram em 2028.

As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro em dez cidades mineiras. As inscrições iniciam no dia 15 de junho e vão até às 17h do dia 22 de julho; e podem ser feitas por meio do site da Diretoria de Processos Seletivos e Concursos Públicos (Copeve).

Os exames seriados funcionam do seguinte modo: os alunos do ensino médio fazem provas ao fim de cada um dos três anos do curso para entrarem na Universidade no ano seguinte à conclusão dos estudos. No dia 12 de dezembro (sábado) será aplicada a prova da 2ª Etapa do ciclo seriado 2025-2027, enquanto a prova da 1ª etapa do ciclo seriado 2026-2028, por sua vez, será aplicada no domingo, dia 13.

As provas de cada etapa contêm 45 questões objetivas, que abordam as quatro áreas do conhecimento (Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), tendo como parâmetro a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos componentes curriculares.

No edital, é possível consultar o número de questões de cada área do conhecimento que constarão nas provas da 1ª Etapa do ciclo 2026-2028 e da 2ª Etapa do ciclo 2025-2027.

As provas também contam com uma ou duas questões discursivas (uma, no caso da prova da 1ª Etapa, e até duas, na prova da 2ª Etapa) de natureza interdisciplinar, com conteúdo relativo aos componentes curriculares estudados pelo candidato no ensino médio.

O objetivo dessas questões é mensurar a habilidade de expressão do candidato na modalidade escrita em prosa e de aplicação das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa padrão. O número de vagas ofertadas em cada curso pode ser consultado no Anexo III do edital.

Novos locais de prova

Neste ano, três cidades novas foram incluídas como sedes das provas: Pouso Alegre, no Sul do estado, Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As provas também continuarão a ser aplicadas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, municípios da RMBH, e em Montes Claros, no Norte. Ao todo, as provas ocorrem em dez cidades de Minas.

De acordo com a UFMG, essa ampliação busca reafirmar o compromisso da universidade com um processo seletivo democrático e inclusivo. As cidades foram escolhidas de modo estratégico para possibilitar que estudantes de diferentes regiões do estado possam fazer as provas, sem a necessidade de percorrem longas distâncias.

Obras artísticas

Para a prova da 2ª Etapa do ciclo seriado 2025-2027, os candidatos têm que ler os livros São Bernardo, de Graciliano Ramos, e Sobrevivendo ao racismo: memórias, cartas e o cotidiano da discriminação no Brasil, de Luana Tolentino, além de assistir ao documentário Balé de pé no chão – a dança afro de Mercedes Baptista, de Lilian Solá Santiago e Marianna Monteiro.

No caso da 1ª etapa do ciclo seriado 2026-2028, as obras de literatura e de artes exigidas são os livros O quinze, de Rachel de Queiroz, e Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak, além do álbum Txai, de Milton Nascimento.

Como funciona

O vestibular Seriado UFMG, inaugurado no ano passado, oferece 30% das vagas iniciais em cada um dos cursos de graduação da Universidade. Os outros 70% das vagas disponíveis continuam sendo preenchidos pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Ele é destinado a estudantes egressos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que desejam realizar uma avaliação em ciclos, correspondentes ao conteúdo de cada uma das três séries do ensino médio.

Por regra, para se inscrever nas etapas 2 e 3 de cada ciclo do Seriado, o candidato deve ter concluído a etapa ou as etapas imediatamente anteriores do referido ciclo. Portanto, neste ano, só está habilitado a se inscrever para a prova da 2ª Etapa do ciclo 2025-2027 o candidato que compareceu – e não foi eliminado – na 1ª Etapa desse mesmo ciclo, feita no ano passado.

Os candidatos podem participar simultaneamente dos processos seletivos de diferentes ciclos. Assim, um estudante pode fazer, neste ano, as provas da 1ª Etapa do ciclo 2026-2028 e também as provas da 2ª Etapa do ciclo 2025-2027. Contudo, uma regra geral do Seriado é que etapas de um ciclo não podem ser aproveitadas dentro de outro ciclo – o trâmite de cada ciclo corre separadamente.

O valor da inscrição para cada etapa de um ciclo do processo seletivo Seriado é de R$ 150. Logo, para o candidato que se inscrever, simultaneamente, na 1ª etapa do ciclo seriado 2026-2028 e na 2ª etapa do ciclo Seriado 2025-2027, o valor total das taxas a serem pagas neste ano será de R$ 300.

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Candidatos procedentes de famílias de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), podem requerer a isenção total da taxa de inscrição. Há também a possibilidade de se solicitar a isenção parcial, mas depende do perfil do candidato.