"Que assobio é esse?": A moda que saiu do celular e invadiu a UFMG

Nas últimas semanas, a internet foi tomada pelo fenômeno dos assobiadores. Diversos grupos foram criados no Whatsapp com um único objetivo dos membros: mandar áudios assobiando. O episódio foi de grande repercussão e os estudantes se inspiraram e anunciaram o primeiro campeonato de assobio da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O evento acontece nesta quarta-feira (13/5) às 18h na arena da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich).

A ideia é reunir estudantes dispostos a provar quem é o melhor assobiador da UFMG. A divulgação adapta o que vinha acontecendo em grupos online onde só se podem mandar áudios fazendo assobios, melodias e versões musicais em assobio.

No post do Instagram, onde foi anunciado o concurso, também é possível ver uma foto de passarinhos com os dizeres: “Que assobio é esse?”. Essa e outras imagens semelhantes vieram de figurinhas criadas por membros dos grupos de assobiadores.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada através de um formulário, disponível na descrição do Instagram do Diretório Central dos Estudantes (@ufmgdce). A entidade também vai oferecer prêmios para os três primeiros lugares. Confira as recompensas:

1° Lugar - 4 Xeque-Mate, certificado e dois ingressos para o festival estudantil UFMG é Nóis!

- 4 Xeque-Mate, certificado e dois ingressos para o festival estudantil UFMG é Nóis! 2° Lugar - 1 Xeque-Mate, uma Original, certificado e um ingresso para o festival estudantil UFMG é Nóis!

- 1 Xeque-Mate, uma Original, certificado e um ingresso para o festival estudantil UFMG é Nóis! 3° Lugar - 1 Xeque-Mate, certificado e um ingresso para o festival estudantil UFMG é Nóis!

O concurso também é uma forma de divulgar outro evento, o Festival DCE: UFMG é Nóis! - festival cultural organizado pelo diretório acadêmico que vai reunir atrações culturais no Campus Pampulha. O encontro acontece dia 24 de maio, das 12h às 21h. As atrações ainda não foram divulgadas.

Inspiração

O campeonato de assobio da UFMG, acontece algumas semanas depois de um vídeo de uma competição na UFLA viralizar nas redes sociais. No vídeo, os estudantes do curso de Direito da universidade, Gabriel Tourino e João Victor Briet, reuniram diversos alunos para participar e acompanhar a disputa, que tinha como prêmio, um troféu, um certificado de melhor assobiador e R$20,00.

Na postagem do DCE UFMG, o estudante Gabriel brinca: “Os pioneiros da UFLA cumprimentam os amigos da UFMG pela iniciativa. Viva o assobio!” João acrescenta: “O pioneiro assobios UFLA abençoa esse campeonato e todos os seus participantes.”

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos