Professores assumem reitoria da UFMG; veja quem são

O professor Alessandro Fernandes Moreira, da Escola de Engenharia, assumiu na noite desta quinta-feira (19/3) o cargo de reitor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), durante cerimônia de transmissão de cargo conduzida pela reitora Sandra Goulart Almeida.

Na oportunidade, logo após tomar posse, Alessandro empossou Alamanda Kfoury, professora titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. O evento aconteceu no auditório da reitoria, no campus Pampulha.

Alessandro e Alamanda, que vão comandar a universidade até março de 2030, formaram a chapa UFMG Acolhedora, a única inscrita na consulta à comunidade realizada no dia 21 de outubro. A dupla obteve 88,45% dos votos válidos.

“Nossa proposta se ancora em três verbos fundamentais – inovar, incluir e cuidar – que traduzem o compromisso com uma UFMG mais democrática, diversa e solidária. Reconhecemos os avanços institucionais dos últimos anos, mas sabemos que os desafios do próximo período exigem uma universidade capaz de escutar ainda mais a sua comunidade, ampliar o diálogo com a sociedade e tornar ainda mais acessível o conhecimento, transformando-o em bem comum”, sustentaram Alessandro e Alamanda em documento que sintetizou as propostas da então candidatura.

Alessandro Moreira encabeçou a lista tríplice formulada pelo Colégio Eleitoral e enviada ao Ministério da Educação para a escolha do novo reitor. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de janeiro. Alamanda Kfoury, por sua vez, encabeçou a lista tríplice para o cargo de vice-reitora.

Trajetórias

Vice-reitor na atual gestão (2022-2026) e na anterior (2018-2022), comandadas pela professora Sandra Goulart Almeida, Alessandro Fernandes Moreira foi diretor da Escola de Engenharia da UFMG (2014-2018) e vice-diretor da mesma unidade (2010-2014). É professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, onde ingressou em 1993. Formado em Engenharia Elétrica pela UFMG (1991), tem mestrado em Engenharia Elétrica, também pela UFMG (1993), e doutorado em Engenharia Elétrica pela University of Wisconsin–Madison, nos Estados Unidos (2002). Moreira atua nos seguintes cursos de graduação: Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica e Engenharia de Sistemas.

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Professora titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Alamanda Kfoury é graduada em Medicina pela UFMG (1986), onde também concluiu mestrado (1990) e doutorado (1998) em Obstetrícia e Medicina Fetal, no Programa de Pós-graduação em Saúde da Mulher. Seu ingresso como docente da UFMG ocorreu em 1994 (substituta), tornando-se efetiva, em regime de dedicação exclusiva, em 1998. Sua carreira acadêmica é marcada pela articulação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. Desde 2020, é professora permanente do Programa de Pós-graduação em Saúde da Mulher, e suas atividades de pesquisa e extensão estão vinculadas ao Centro de Medicina Fetal do Hospital das Clínicas (HC/UFMG).