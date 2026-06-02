Câmara de Betim aprova doação de Clube da Fiat para novo campus da UFMG

A implantação de um campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Betim, na Grande BH, deu mais um passo nesta semana.

A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que autoriza a doação do antigo Clube da Fiat para a universidade, permitindo o avanço de uma proposta que vem sendo construída desde o ano passado e que tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior público na região.

O imóvel, localizado no Bairro Jardim Petrópolis, tem cerca de 49,3 mil metros quadrados e foi incorporado ao patrimônio do município após negociação envolvendo a Stellantis Automóveis Brasil e a Fundação Fiat Saúde e Bem-Estar.

Avaliada em aproximadamente R$ 40 milhões, a estrutura reúne piscinas, quadras esportivas, campos, refeitório, escritórios e outros espaços que poderão ser adaptados para receber atividades acadêmicas.

A aprovação da doação é considerada uma etapa fundamental para que o projeto siga adiante. Embora a criação do campus ainda dependa de estudos técnicos e de trâmites administrativos junto à universidade e ao governo federal, a medida garante à UFMG a área escolhida para sediar a futura unidade.

Projeto busca atender estudantes da Região Metropolitana

A proposta foi construída em parceria entre a Prefeitura de Betim, a UFMG e o governo federal. Segundo a universidade, a iniciativa tem potencial para atender a uma demanda social significativa de jovens e adultos que trabalham e enfrentam dificuldades para ingressar ou permanecer no ensino superior.

O público-alvo é principalmente moradores de Betim, Contagem e de outras cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte que hoje precisam enfrentar longos deslocamentos até os campi da UFMG na capital. A ideia é oferecer uma alternativa mais próxima para estudantes que conciliam trabalho e estudo, têm pouco tempo disponível e enfrentam obstáculos relacionados ao transporte e à mobilidade urbana.

Os estudos preliminares também preveem cursos com funcionamento noturno e componentes semipresenciais, justamente para atender alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho. A proposta curricular inclui ainda uma formação inicial comum, permitindo que os estudantes definam posteriormente áreas mais específicas de atuação.

Cursos ligados à vocação econômica da região

O projeto prevê a implantação gradual de até seis cursos de graduação, alinhados ao perfil industrial e tecnológico de Betim e da Região Metropolitana.

Entre as graduações estudadas estão Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Também estão previstas formações em Educação Física e Fisioterapia.

A escolha das áreas busca aproveitar tanto a forte presença industrial do município quanto a estrutura esportiva já existente no antigo Clube da Fiat. A proposta também pretende contribuir para a formação de profissionais qualificados em setores que concentram grande demanda por mão de obra na região.

Quem vai bancar o projeto

A implantação do campus está sendo construída por meio de uma divisão de responsabilidades entre os diferentes envolvidos.

A Prefeitura de Betim ficará responsável pela cessão do imóvel e pelas adequações necessárias para que a estrutura possa receber as atividades universitárias. Já a UFMG será encarregada da elaboração do projeto acadêmico, da criação dos cursos e da organização da futura unidade.

O Ministério da Educação acompanha as discussões e participa das articulações relacionadas aos recursos humanos e orçamentários necessários para o funcionamento do campus.

O modelo foi considerado favorável pela universidade justamente porque aproveita uma estrutura já existente, reduzindo a necessidade de grandes obras para viabilizar o início das atividades.

Próximos passos

Apesar do avanço, a universidade afirma que o campus ainda está em fase de estudos. O Conselho Universitário da UFMG aprovou em abril a continuidade do projeto e determinou a criação de uma nova comissão para aprofundar as análises técnicas e pedagógicas.

O grupo será responsável por concluir os estudos sobre a estrutura acadêmica da unidade, definir os projetos pedagógicos dos cursos, avaliar necessidades de pessoal e planejar a utilização dos espaços disponíveis.

Até o momento, a UFMG não sabe quais reformas serão necessárias no imóvel, quando elas poderão começar nem qual será a data de inauguração do campus. A oferta de vagas também dependerá da conclusão dos estudos e das aprovações institucionais e federais exigidas para a criação da nova unidade.

Mesmo sem um cronograma definido, a aprovação da doação pela Câmara representa um dos principais avanços concretos desde o anúncio da proposta e reforça a expectativa de que Betim possa receber, nos próximos anos, o primeiro campus da UFMG na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima