Astrônomo da UFMG descobre 31 novos aglomerados de estrelas

O astrônomo do Espaço do Conhecimento e doutor em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Filipe Andrade Ferreira, participou da descoberta de 31 novos aglomerados de estrelas na Via Láctea.

Essa descoberta foi reportada em publicação da revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Os resultados foram alcançados em decorrência de coletas feitas pela missão Gaia, iniciada em 2013 pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Os resultados reforçam a hipótese de que a Via Láctea seja uma galáxia espiral floculenta, com braços segmentados, em contraste com modelos que preveem braços densos e bem definidos. As pesquisas ampliam a compreensão da estrutura galáctica e contribuem para o mapeamento mais preciso de seus contornos.

O artigo, que tem como coautores os pesquisadores Mateus de Souza Ângelo (Cefet Nepomuceno), João Francisco Coelho dos Santos Jr. (UFMG), Wagner José Corradi Barbosa (Laboratório Nacional de Astrofísica e UFMG) e Francisco Ferreira de Souza Maia (UFRJ), indica que os objetos recém-descobertos são relativamente jovens, pouco densos e compostos de poucas estrelas.

O grupo se baseou em dados da missão Gaia, como brilho, posição e velocidade das estrelas. O método adotado envolve inspeção manual supervisionada de gráficos construídos com base nessas informações, com foco em pequenas regiões do céu.

Essa abordagem possibilita identificar aglomerados pouco povoados ou de difícil detecção por métodos automatizados baseados em inteligência artificial, geralmente aplicados à análise de grandes volumes de dados.

Ferreira também foi um dos responsáveis pela identificação de outros 97 conjuntos estelares jovens, nomeados em homenagem à UFMG.

Reconhecimento global

Diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo contribuem para ampliar o número de objetos conhecidos. Esse é o caso de outros 35 aglomerados identificados simultaneamente por pesquisadores brasileiros, entre eles Ferreira, em conjunto com outros autores.

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Embora não seja uma descoberta exclusiva, o achado ampliou o catálogo de aglomerados UFMG para um total de 128 objetos.