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LUTO NA TV

Renata Vasconcellos homenageia Renato Machado: 'Foi um farol na minha vida'

Durante participação no "Mais Você", a apresentadora do "Jornal Nacional" relembrou os nove anos de trabalho ao lado de Renato Machado no "Bom Dia, Brasil"

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
16/07/2026 19:46

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Renata Vasconcellos emociona ao homenagear Renato Machado:
Renata Vasconcellos destacou a elegância e a capacidade de argumentação de Renato Machado, com quem dividiu a bancada do 'Bom dia, Brasil' crédito: Tupi

Renata Vasconcellos prestou homenagem ao jornalista Renato Machado, morto na manhã desta quinta-feira (16/7) aos 83 anos, durante o programa "Mais Você", de Ana Maria Braga. Os dois dividiram a bancada do "Bom Dia, Brasil" por nove anos. "O Renato foi um farol na minha vida", disse Renata. "Ele me ensinou muito."

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A apresentadora do "Jornal Nacional" descreveu o colega como "uma pessoa extremamente generosa, de um senso de humor inteligente e peculiar, sarcástico e agradável". Também ressaltou a capacidade argumentativa de Renato: mesmo sem concordar com ele, era difícil resistir à lógica que construía "sempre com muita elegância", disse.

Legado no telejornalismo matinal

Renata afirmou que o jornalista inaugurou um novo jeito de fazer telejornal pela manhã, com leveza, mas sem abrir mão do rigor. "A gente se movimentava pelo estúdio", lembrou, citando também o quadro "Imagens da Semana", que encerrava as edições das sextas-feiras e reunia o público diante da TV.

Com mais de quatro décadas de carreira na TV Globo, Renato Machado apresentou o "Bom Dia, Brasil", o "Jornal da Globo" e o "RJTV", integrou a bancada do "Jornal Nacional" e atuou como correspondente internacional e repórter especial, com indicação ao Emmy Internacional.

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Para Renata, ele "representa a boa e velha escola do jornalismo profissional, que nos honra tanto, principalmente nos dias de hoje".

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