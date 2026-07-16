Renata Vasconcellos homenageia Renato Machado: 'Foi um farol na minha vida'
Durante participação no "Mais Você", a apresentadora do "Jornal Nacional" relembrou os nove anos de trabalho ao lado de Renato Machado no "Bom Dia, Brasil"
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Renata Vasconcellos prestou homenagem ao jornalista Renato Machado, morto na manhã desta quinta-feira (16/7) aos 83 anos, durante o programa "Mais Você", de Ana Maria Braga. Os dois dividiram a bancada do "Bom Dia, Brasil" por nove anos. "O Renato foi um farol na minha vida", disse Renata. "Ele me ensinou muito."
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A apresentadora do "Jornal Nacional" descreveu o colega como "uma pessoa extremamente generosa, de um senso de humor inteligente e peculiar, sarcástico e agradável". Também ressaltou a capacidade argumentativa de Renato: mesmo sem concordar com ele, era difícil resistir à lógica que construía "sempre com muita elegância", disse.
Renata Vasconcellos relembra com carinho a trajetória ao lado de Renato Machado e fala sobre a saudade que o grande jornalista deixa #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/DzE9X3FC12— TV Globo (@tvglobo) July 16, 2026
Legado no telejornalismo matinal
Renata afirmou que o jornalista inaugurou um novo jeito de fazer telejornal pela manhã, com leveza, mas sem abrir mão do rigor. "A gente se movimentava pelo estúdio", lembrou, citando também o quadro "Imagens da Semana", que encerrava as edições das sextas-feiras e reunia o público diante da TV.
Com mais de quatro décadas de carreira na TV Globo, Renato Machado apresentou o "Bom Dia, Brasil", o "Jornal da Globo" e o "RJTV", integrou a bancada do "Jornal Nacional" e atuou como correspondente internacional e repórter especial, com indicação ao Emmy Internacional.
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Para Renata, ele "representa a boa e velha escola do jornalismo profissional, que nos honra tanto, principalmente nos dias de hoje".