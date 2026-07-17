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MUITO FRIO

Cinco cidades mineiras estão entre as mais frias do Brasil nesta sexta (17)

Tempo seco e manhãs geladas mantêm Minas Gerais entre os estados com as menores temperaturas do país

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Quéren Hapuque
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Repórter
17/07/2026 09:27

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Há condições favoráveis para a formação de geada em pontos isolados do Sul/Sudoeste de Minas
Há condições favoráveis para a formação de geada em pontos isolados do Sul/Sudoeste de Minas crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O frio continua fazendo parte da rotina dos mineiros. Nesta sexta-feira (17/7), cinco cidades de Minas Gerais apareceram entre as mais frias do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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O distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do Brasil, com 2,6°C às 7h. Um pouco antes, às 5h, a sensação térmica chegou a 1°C.

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Na sequência do ranking nacional aparece São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, com 3,4°C. Também figuram entre as menores temperaturas do país Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 4°C; Bambuí, no Centro-Oeste mineiro, com 4,2°C; e Divinópolis, também no Centro-Oeste, com 5,2°C.

Segundo o Inmet, o tempo permanece estável em Minas Gerais nesta sexta-feira, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado na maior parte do estado. Apenas as regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce têm previsão de maior nebulosidade.

O instituto também aponta possibilidade de geada em pontos isolados do Sul e Sudoeste de Minas nas primeiras horas do dia. Além disso, entre 13h e 18h, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e no Sul/Sudoeste, devido à baixa umidade do ar.

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