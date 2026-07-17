BH tem sensação termica de -2,6°C nesta sexta (17/7); confira previsão

Frio permanece forte nas manhãs de Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (17/7), a região Oeste registrou sensação térmica de -2,6°C às 6h, com a menor temperatura mínima da capital, de 9,6°C. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de céu claro com frio intenso.

A umidade relativa do ar permanece baixa durante à tarde, ficando em torno de 35%. A temperatura máxima estimada é de 23°C. A Defesa Civil segue alertando para temperaturas muito baixas na cidade.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 11,7 °C, às 6h10.

Centro Sul: 11,3 °C, às 5h45.

Oeste: 9,6 °C, com sensação térmica de -2,6 °C, às 6h.

Pampulha: 12,1 °C, com sensação térmica de 12,5 °C, às 4h.

Venda Nova: 10,1 °C, às 4h30.

Tempo em Minas

O tempo no estado vai ser marcado por baixos índices de umidade restritos ao Oeste e Sul de Minas nesta sexta-feira (17/7). A massa de ar frio começa a ficar enfraquecida e restringe a formação de geada às regiões de serra e baixadas do Sul.

Apesar disso, o tempo aberto com poucas nuvens mantém o frio pela manhã em todo o estado. Contudo, com o maior aquecimento durante o dia, índices críticos de umidade são esperados no Triângulo e Sul de Minas.

O céu fica de claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados do Sul/Sudoeste. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca deve aparecer no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste mineiro.

A temperatura mínima registrada no estado foi de 2,6°C em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas e a máxima estimada é de 30°C.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos