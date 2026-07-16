Por terceiro dia consecutivo, BH registra um dos dias mais frios do ano

Belo Horizonte segue quebrando os recordes de frio no inverno deste ano. A capital mineira registra nesta quinta-feira (16/7), o segundo dia mais frio do ano, com 9°C na região Oeste às 6h. No mesmo momento, a estação meteorológica registrou sensação térmica de -10,6°C.

Essa temperatura de sensação térmica foi registrada na estação Cercadinho, no Bairro Buritis. Ela opera a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, em área de mata, fatores cruciais para a região atingir esse índice.

A temperatura máxima estimada para o dia é de 24°C com umidade relativa do ar baixa durante a tarde, em torno de 30%. A Defesa Civil mantem o alerta de temperaturas muito baixas para o dia.

A menor marca de temperatura em BH de 2026 foi de 8,8°C em 6 de junho (Centro-Sul). Completa os três dias mais frios desse ano, a marca de 9,3°C, atingida no dia 7 de junho (Venda Nova). Seis das dez temperaturas mais baixas do ano foram registrada na estação de Cercadinho.

Confira as menores temperaturas registradas em BH em 2026:

1. 8,8 °C - 6/6 (Centro-Sul)

2. 9 °C - 16/7 (Oeste)

3. 9,3 °C - 7/6 (Venda Nova)

4. 9,4 °C - 14/7 (Oeste)

5. 10 °C - 15/7 (Oeste)

6. 10,2 °C - 8/6 (Pampulha)

7. 10,6 °C - 5/6 (Oeste)

8. 10,8 °C - 19/6 (Oeste)

9. 11,5 °C - 18/6 (Oeste)

10. 11,7 °C - 11/7 (Venda Nova)

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 10,4 °C, às 6h40.

Centro Sul: 10,3 °C, às 5h40.

Oeste: 9 °C, com sensação térmica de -10,6 °C, às 6h.

Pampulha: 11,4 °C, com sensação térmica de 11 °C, às 7h.

Venda Nova: 10,9 °C, às 2h35.

Tempo em Minas

O clima em Minas Gerais permanece com condições favoráveis para formação de geada no Sul do estado. A massa de ar seco e frio ainda atua sobre a Região Sudeste, com isso o tempo permanece estável e frio pela manhã. Durante a tarde, os números da unidade relativa do ar ficam baixos, inferiores a 30%.

O céu fica claro a parcialmente nublado com geada no Sul/Sudoeste do estado e apenas parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, ele fica de claro a parcialmente nublado. Névoa seca deve aparecer nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste.

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A temperatura mínima registrada no estado foi de 2,1°C em Maria da Fé, cidade do Sul de Minas. A máxima estimada para o dia é de 31°C.