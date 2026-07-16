Assine
overlay
Início Gerais
FRIO INTENSO

Por terceiro dia consecutivo, BH registra um dos dias mais frios do ano

Defesa Civil Municipal registra mínima de 9°C na região Oeste da capital; confira previsão completa de BH e de MInas

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
16/07/2026 07:59

compartilhe

SIGA
×
Frio em Belo Horizonte
Frio em Belo Horizonte crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

Belo Horizonte segue quebrando os recordes de frio no inverno deste ano. A capital mineira registra nesta quinta-feira (16/7), o segundo dia mais frio do ano, com 9°C na região Oeste às 6h. No mesmo momento, a estação meteorológica registrou sensação térmica de -10,6°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa temperatura de sensação térmica foi registrada na estação Cercadinho, no Bairro Buritis. Ela opera a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, em área de mata, fatores cruciais para a região atingir esse índice.

A temperatura máxima estimada para o dia é de 24°C com umidade relativa do ar baixa durante a tarde, em torno de 30%. A Defesa Civil mantem o alerta de temperaturas muito baixas para o dia. 

Leia Mais

A menor marca de temperatura em BH de 2026 foi de 8,8°C em 6 de junho (Centro-Sul). Completa os três dias mais frios desse ano, a marca de 9,3°C, atingida no dia 7 de junho (Venda Nova). Seis das dez temperaturas mais baixas do ano foram registrada na estação de Cercadinho.

Confira as menores temperaturas registradas em BH em 2026:

1. 8,8 °C - 6/6 (Centro-Sul)
2. 9 °C - 16/7 (Oeste)
3. 9,3 °C - 7/6 (Venda Nova)
4. 9,4 °C - 14/7 (Oeste)
5. 10 °C - 15/7 (Oeste)
6. 10,2 °C - 8/6 (Pampulha)
7. 10,6 °C - 5/6 (Oeste)
8. 10,8 °C - 19/6 (Oeste)
9. 11,5 °C - 18/6 (Oeste)
10. 11,7 °C - 11/7 (Venda Nova)

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 10,4 °C, às 6h40.

Centro Sul: 10,3 °C, às 5h40.

Oeste: 9 °C, com sensação térmica de -10,6 °C, às 6h.

Pampulha: 11,4 °C, com sensação térmica de 11 °C, às 7h.

Venda Nova: 10,9 °C, às 2h35.

Tempo em Minas 

O clima em Minas Gerais permanece com condições favoráveis para formação de geada no Sul do estado. A massa de ar seco e frio ainda atua sobre a Região Sudeste, com isso o tempo permanece estável e frio pela manhã. Durante a tarde, os números da unidade relativa do ar ficam baixos, inferiores a 30%.

O céu fica claro a parcialmente nublado com geada no Sul/Sudoeste do estado e apenas parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, ele fica de claro a parcialmente nublado. Névoa seca deve aparecer nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura mínima registrada no estado foi de 2,1°C em Maria da Fé, cidade do Sul de Minas. A máxima estimada para o dia é de 31°C.

Tópicos relacionados:

bh clima frio inverno2026 temperatura temperaturas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay