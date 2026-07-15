BH registra quarto dia mais frio do ano nesta quarta-feira (15/7)

O frio intenso segue sendo rotina nas manhãs de Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (15/7) a cidade registra o quarto dia mais frio do ano, com temperatura mínima de 10°C. A sensação térmica atingiu números negativos, registrando -6,4°C na região Oeste da cidade. A Defesa Civil Municipal alerta que o temperaturas muito baixas devem se manter.

A previsão para esta quarta é de céu claro com frio intenso. A temperatura máxima estimada é de 24°C com a umidade relativa do ar baixa, em torno de 30% durante a tarde.

A menor temperatura do dia foi registrada na estação Cercadinho, no Bairro Buritis. Ela opera a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, em área de mata, fatores cruciais para a região atingir esse índice.

Nesta terça (14/7), a cidade registrou a terceira menor temperatura de 2026, até então com 9,4°C. A menor marca em BH no ano foi de 8,8°C em 6 de junho (Centro-Sul); a segunda, 9,3°C, ocorreu no dia 7 do mesmo mês (Venda Nova).

Confira as menores temperaturas registradas em BH em 2026:

1. 8,8 °C - 6/6 (Centro-Sul)

2. 9,3 °C - 7/6 (Venda Nova)

3. 9,4 °C - 14/7 (Oeste)

4. 10 °C - 15/7 (Oeste)

5. 10,2 °C - 8/6 (Pampulha)

6. 10,6 °C - 5/6 (Oeste)

7. 10,8 °C - 19/6 (Oeste)

8. 11,5 °C - 18/6 (Oeste)

9. 11,7 °C - 11/7 (Venda Nova)

10. 12,2 °C - 10/6 (Venda Nova)

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 12,0 °C, às 6h50.

Centro Sul: 10,4 °C, às 2h05.

Oeste: 10,0 °C, com sensação térmica de -6,4 °C, às 6h.

Pampulha: 11,8 °C, com sensação térmica de 12,9 °C, à 0h.

Venda Nova: 10,7 °C, às 5h55.

Tempo em Minas

No estado, o tempo segue estável nesta quarta-feira (15/7), com as manhãs frias. A massa de ar seco e frio continua atuando. Durante a tarde, a umidade relativa do ar deve ser baixa principalmente no Sul e Oeste mineiro.

O céu fica claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste do estado. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce ele aparece parcialmente nublado.

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Névoa seca deve aparecer no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste. A temperatura mínima registrada no estado foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, marcando 1°C às 7h, com sensação térmica de 2,3°C. A máxima estimada para Minas é de 30°C.