Monte Verde, a ‘Suíça’ brasileira que atrai turistas nas montanhas de Minas

Monte Verde representa, hoje, um exemplo de como o turismo pode redefinir a identidade de um territÃ³rio. O distrito deixou de ser apenas um ponto isolado na Serra da Mantiqueira para se tornar um dos destinos mais emblemÃ¡ticos do turismo de inverno no Brasil. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Minha Praia Viajar